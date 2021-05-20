أخبار اليمن : الأرصاد ينبه المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد ينبه المواطنين من ارتفاع درجات الحرارةنبه المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين في المناطق الساحلية والصحراوية من ارتفاع درجات الحرارة العظمى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، أن تتراوح درجات الحرارة العظمى في المناطق الصحراوية بين 38 ـ 43 درجة مئوية.

فيما ستتراوح في المناطق الساحلية بين 34 ـ 39 درجة مع رطوبة عالية .

ونصح المركز المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء النهار، واستخدام المظلات الشمسية أو القبعات ، والإكثار من شرب السوائل وارتداء الملابس الصيفية القطنية الخفيفة.

وأفاد المركز بأن أعلى درجات حرارة عظمى سجلت أمس بلغت 42 في سيئون، و 40.7 في الكدن ـ الحديدة، 39.9 في عتق، 38.5 في عدن، 38 في سقطرى، و 35 في الغيظة.