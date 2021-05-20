وفاة الفنان المصري سمير غانم

توفي الفنان المصري، سمير غانم، الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن زوجة ابنته، الإعلامي رامي ؤضوان، على صفحته الرسمية على فيسبوك، خبر رحيله، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا حبيبي".
وكان سمير غانم قد دخل أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج، برفقة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، بعد إصابتهما بفيروس كوررنا المستجد، حيث تم وضعهما على أجهزة التنفس الاصطناعي من أجل السيطرة على نسبة الأكسجين.
وفي الخامس من مايو، كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حسام حسني، آخر التطورات المرتبطة بالوضع الصحي للفنانين.
وأوضح حسني أن غانم كان يعاني من "بعض الخلل" في وظائف الجسم، مضيفا: "ربنا يعافيه بإذن الله ويكتب له الشفاء".
ولفت حينها إلى أن حالة عبد العزيز "تشهد تأرجحا بين الاستقرار وعدمه".
وكانت الفنانة المصرية أول من أصيب بـ"كوفيد-19" مع ابنتها الممثلة دنيا، ونقلت على أثرها للمستشفى.
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