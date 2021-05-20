العليا للانتخابات: السوريون أثبتوا انتمائهم من خلال الإقبال على الصناديق

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية القاضى سامر زمريق، أن السوريين اثبتوا مدى تمسكهم بوطنهم من خلال إقبالهم الكبير للادلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع ما يؤكد الممارسة الصحيحة لهذا الحق الدستورى، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشفافية وسط أجواء خالية من المعوقات.





وقال زمريق فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية(سانا)، إنه يمكن تمديد فترة الاقتراع فى المراكز التى تطلب ذلك بناء على الإقبال عليها، مشيرا إلى أنه سوف يتم بعد عصر اليوم تحديد ما إذا كان هناك تمديد فى أى مركز انتخابى وذلك وفقا لقانون الانتخابات العامة الذى يجيز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر فى مراكز الانتخاب كلها او فى بعضها.

وأشار زمريق إلى أنه بعد إغلاق صناديق الاقتراع فى المراكز الانتخابية بالخارج تباشر اللجان الانتخابية بالفرز والاحصاء ثم يتم إرسال النتائج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين التى تتم المتابعة المتواصلة والتنسيق اللحظى معها لإتمام الانتخابات الرئاسية بالشكل الأمثل.

ويحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضى السورية، أن يمارس حقه فى انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية فى السفارات السورية وفقا لأحكام قانون الانتخابات العامة شريطة أن يكون اسمه وارداً فى السجل الانتخابى وألا يكون ثمة مانع قانونى يحول دون ممارسة حقه فى الانتخاب كما يجرى الانتخاب فى الخارج قبل عشرة أيام على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات فى سوريا.