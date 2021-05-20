قوات حفظ السلام الروسية توزع مساعدات إنسانية على النازحين في قره باغ 

وزعت قوات حفظ السلام الروسية اليوم الخميس أكثر من 3.5 طن من المساعدات الإنسانية على النازحين والأسر عديدة الأطفال في عاصمة إقليم قره باغ مدينة ستيباناكيرت (خانكندي).
وتشمل هذه المساعدات التي تم تقديمها من قبل المنظمات الاجتماعية والخيرية الروسية ملابس وأحذية جديدة للأطفال والراشدين ومستلزمات وأجهزة تدفئة وعلب أدوات صحية وغيرها.
وانتشرت قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ في نوفمبر العام الماضي، بموجب الاتفاق الثلاثي المبرم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، بعد جولة جديدة من النزاع العسكري بين الجانبين الأرمني والأذربيجاني في المنطقة المتنازع عليها.
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