رابط تسجيل الصف الأول الإبتدائي في الأردن 2021 خطوات التقديم و الأوراق المطلوبة عبر eservices.moe.gov

رابط تسجيل الصف الأول الإبتدائي في الأردن 2021 خطوات التقديم و الأوراق المطلوبة، نجد بحث مكثف في المملكة الاردنية الهاشمية من قبل العديد من أولياء الأمور للتعرف علي رابط الموقع الذي خصصتة وزارة التربية والتعليم لقبول طلبات التحاق الطلاب الجدد في المرحلة التعليمية الأولي للعام الحالي 2021، ومن المعلن رسميا تقديم الاوراق والملفات إلكترونيا بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد covide 19 لمنع تزاحم المواطنين.

تسجيل الصف الأول الإبتدائي في الأردن 2021

خصصت الجهات المسؤلة في المملكة الموقع إلكتروني eservices.moe.gov وتفعيلة لضمان عدم التزاحم بين أولياء الأمور لتقديم اوارق الإلتحاق للصفوف الابتدائية هذا العام، ويمكنكم زيارة رابط تسجيل الصف الأول الإبتدائي في الأردن وإتباع الخطوات الأزمة لتسجيل الطلاب وهي كالتالي

زيارة الموقع الإلكتروني الذي خصصتة الوزارة.

كتابة الرقم السري واسم ولي الامر.

إدخال رقم الهوية لولي الامر.

تسجيل رقم القيد المدني.

تدوين رقم الجوال الذي يبدأ برقم 926.

كتابة كلمة المرور والتاكيد عليها مرتين.

اضغط تسجيل.

رابط تسجيل الصف الأول الإبتدائي في الأردن 2021 خطوات التقديم و الأوراق المطلوبة

رابط تسجيل الصفوف الأول الابتدائية في الأردن 2021 خطوات التقديم و الأوراق المطلوبة، ويعتبر موقع esrvacice.moe.gov هو الموقع الرسمي لخدمة أولياء الأمور ومعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية ومن أهم الأوراق والمستندات المطلوبة

صورة شهادة ميلاد الطالب الاصلية . عدد 6 صور شخصية حدثية للطالب . صورة من البطاقة الصحية للطالب للتأكد من ختم التأمينالصحي عليها. عدد واحد صورة بطاقة ولي الأمر الشخصية للتأكد من البيانات.

علما بأن طلبات القبول تبدأ من 24 أيار 2021 والحد الاقصي لعمر الطالب لايزيد عن تسع سنوات في ميعاد بدأ الدراسة للعام الحالي 2021، وتبدأ عمليات قبول طلبات أولياء الأمور بذلك صباح الإثنين القادم وفق تصريح رسمي للوزارة.