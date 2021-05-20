تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 ON TIME SPORTS لمتابعة مباريات الدوري المصري

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على القمر الصناعي نايل سات، الأكثر بحثاً خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع قُرب نقل مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من الدوري الممتاز المصري، نظراً لامتلاك القناة الحقوق الحصرية لنقل الدوري المصري مباشر عبر شاشتها، حرصاً من إدارتها على توفير المتعة التي يبحث عنها محبي وعشاق مباريات كرة القدم المصرية، ولضم بطولة الدوري عدد من الفرق التي لها جمهور عريض من مشجعيها، وعلى رأسهم مشجعي النادي الأهلي ونادي الزمالك قطبي الكرة المصرية، وتتنافس القناة مع أكبر القنوات الرياضية العربية مثل قناة السعودية الرياضية، وقناة بي إن سبورت الإخبارية، وخلال السطور القادمة نوضح لكم أحدث تردد للقناة لسهولة ضبطها والتمتع بمتابعة برامجها. التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 2021 القمر الصناعي النايل سات التردد 10853 الاستقطاب H معامل الترميز 27500 معادل تصحيح الخطأ 5/6 ترتيب جدول الدور المصري الممتاز # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 22 14 6 2 12 15:39 24 48 2 الأهلي 19 12 5 2 15 14:35 21 41 3 المصري البورسعيدي 22 9 9 4 12 18:28 10 36 4 بيراميدز 21 8 10 3 13 23:31 8 34 5 مصر المقاصة 22 9 6 7 12 27:24 -3 33 6 سموحة 22 6 14 2 12 24:32 8 32 7 سيراميكا كليوباترا 22 7 10 5 12 25:29 4 31 8 الاتحاد السكندري 22 8 7 7 12 27:26 -1 31 9 غزل المحلة 22 7 9 6 12 23:20 -3 30 10 إنبي 22 7 7 8 12 25:23 -2 28 11 طلائع الجيش 22 7 6 9 12 24:30 6 27 12 المقاولون العرب 23 7 6 10 11 29:24 -5 27 13 الجونة 22 6 8 8 12 27:24 -3 26 14 الإسماعيلي 23 6 8 9 11 29:26 -3 26 15 أسوان 22 5 6 11 12 35:18 -17 21 16 البنك الأهلي 22 3 9 10 12 29:19 -10 18 17 وادي دجلة 21 3 7 11 13 28:17 -11 16 18 الانتاج الحربي 21 2 7 12 13 38:15 -23 13 المباراة التوقيت والقناة المذاع عليها اللقاء الجونة ضد غزل المحلة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، on time sports 2 طلائع الجيش ضد الزمالك الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، on time sports 1 المصري ضد الاتحاد السكندري الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، on time sports 2 قناة ON TIME SPORTS قناة ON TIME SPORTS هي قناة رياضية مصرية تمتلكها الهيئة الوطنية للإعلام والمتحدة للخدمات الإعلامية، ويديرها تامر مرسي، وتقوم ببث محتواها مجاناً على مدار الأربع والعشرين ساعة، وتميزت بصورة وصوت عالي الجودة، نظراً لاهتمام إدارتها بتوفير أحدث وسائل وتقنيات البث الفضائي، لضمان وصول إشارتها دون تشويش أو تقطيع، وتضم عدد 3 قنوات تحمل نفس الاسم منها قناة أون تايم سبورت 3 بالإضافة لبثها بالتردد الأرضي. حقوق بث القناة الدوري المصري الممتاز.

كأس مصر.

كأس السوبر المصري.

كأس العالم لليد.

مباريات المشارك فيها منتخب مصر ودياً.

دوري أبطال أفريقيا مباريات الأندية.

دوري السوبر لكرة السلة المصرية.

مباريات كرة اليد والطائرة.

المباريات المشارك فيها منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية يتم إذاعتها على التردد الأرضي للمباريات المقامة في مصر. حقوق بث القناة ترتيب جدول الدور المصري الممتازمباريات اليوم على شاشة قناة أون تايم سبورت التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 2021 الوسوم

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على القمر الصناعي نايل سات، الأكثر بحثاً خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع قُرب نقل مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من الدوري الممتاز المصري، نظراً لامتلاك القناة الحقوق الحصرية لنقل الدوري المصري مباشر عبر شاشتها، حرصاً من إدارتها على توفير المتعة التي يبحث عنها محبي وعشاق مباريات كرة القدم المصرية، ولضم بطولة الدوري عدد من الفرق التي لها جمهور عريض من مشجعيها، وعلى رأسهم مشجعي النادي الأهلي ونادي الزمالك قطبي الكرة المصرية، وتتنافس القناة مع أكبر القنوات الرياضية العربية مثل قناة السعودية الرياضية، وقناة بي إن سبورت الإخبارية، وخلال السطور القادمة نوضح لكم أحدث تردد للقناة لسهولة ضبطها والتمتع بمتابعة برامجها. التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 2021 القمر الصناعي النايل سات التردد 10853 الاستقطاب H معامل الترميز 27500 معادل تصحيح الخطأ 5/6 ترتيب جدول الدور المصري الممتاز # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 22 14 6 2 12 15:39 24 48 2 الأهلي 19 12 5 2 15 14:35 21 41 3 المصري البورسعيدي 22 9 9 4 12 18:28 10 36 4 بيراميدز 21 8 10 3 13 23:31 8 34 5 مصر المقاصة 22 9 6 7 12 27:24 -3 33 6 سموحة 22 6 14 2 12 24:32 8 32 7 سيراميكا كليوباترا 22 7 10 5 12 25:29 4 31 8 الاتحاد السكندري 22 8 7 7 12 27:26 -1 31 9 غزل المحلة 22 7 9 6 12 23:20 -3 30 10 إنبي 22 7 7 8 12 25:23 -2 28 11 طلائع الجيش 22 7 6 9 12 24:30 6 27 12 المقاولون العرب 23 7 6 10 11 29:24 -5 27 13 الجونة 22 6 8 8 12 27:24 -3 26 14 الإسماعيلي 23 6 8 9 11 29:26 -3 26 15 أسوان 22 5 6 11 12 35:18 -17 21 16 البنك الأهلي 22 3 9 10 12 29:19 -10 18 17 وادي دجلة 21 3 7 11 13 28:17 -11 16 18 الانتاج الحربي 21 2 7 12 13 38:15 -23 13 المباراة التوقيت والقناة المذاع عليها اللقاء الجونة ضد غزل المحلة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، on time sports 2 طلائع الجيش ضد الزمالك الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، on time sports 1 المصري ضد الاتحاد السكندري الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، on time sports 2 قناة ON TIME SPORTS قناة ON TIME SPORTS هي قناة رياضية مصرية تمتلكها الهيئة الوطنية للإعلام والمتحدة للخدمات الإعلامية، ويديرها تامر مرسي، وتقوم ببث محتواها مجاناً على مدار الأربع والعشرين ساعة، وتميزت بصورة وصوت عالي الجودة، نظراً لاهتمام إدارتها بتوفير أحدث وسائل وتقنيات البث الفضائي، لضمان وصول إشارتها دون تشويش أو تقطيع، وتضم عدد 3 قنوات تحمل نفس الاسم منها قناة أون تايم سبورت 3 بالإضافة لبثها بالتردد الأرضي. حقوق بث القناة الدوري المصري الممتاز.

كأس مصر.

كأس السوبر المصري.

كأس العالم لليد.

مباريات المشارك فيها منتخب مصر ودياً.

دوري أبطال أفريقيا مباريات الأندية.

دوري السوبر لكرة السلة المصرية.

مباريات كرة اليد والطائرة.

المباريات المشارك فيها منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية يتم إذاعتها على التردد الأرضي للمباريات المقامة في مصر. حقوق بث القناة ترتيب جدول الدور المصري الممتازمباريات اليوم على شاشة قناة أون تايم سبورت التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 2021

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 ON TIME SPORTS لمتابعة مباريات الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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