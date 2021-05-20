تردد قناة أون تايم سبورت الجديد بجميع التقنيات لمتابعة مباريات الدوري المصري

تردد قناة أون تايم سبورت، تعد قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات العربية، الرائدة في مجال الإعلام الرياضي، ويتابعها الملايين من محبي كرة القدم في مصر والوطن العربي، لما تتمتع به القناة من نسبة مشاهدة عالية، وتمتلك القناة نقل العديد من البطولات الرياضية داخل مصر، وفي مختلف الألعاب الرياضية، وتعد قناة ON Time Sports، من القنوات الرائدة في مصر والوطن العربي، وتقوم بنقل مباريات الدوري المصري الممتاز حصرياً عبر شاشتها، وتقام اليوم مباراة هامة في الدوري المصري، بين الزمالك وطلائع الجيش، لذلك كثر البحث عبر محركات البحث جوجل عن تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش، لذلك نستعرض معكم عبر موقع “ثقفني” تردد القناة، وطريقة تنزيل القناة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة ON Time Sports1 HD

تمتلك قناة أون تايم مجموعة مميزة من المراسلين الرياضيين، الذين يطوفون الملاعب الرياضية المختلفة، لنقل الحدث الرياضي للمشاهد لحظة حدوثه، كما أنها تمتلك العديد من الاستوديوهات التحليلية التي تقوم بتحليل المباريات الرياضية في مختلف الألعاب، وتستضيف ألمع نجوم الرياضة في كل الرياضات، وتقدم للمشاهد المصري والعربي محتوى متميز، يقدمه نخبة مميزة من المذيعين الرياضيين، كما أنها تقدم برامج رياضية على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة كاملة، وتستخدم أحدث الأجهزة على مستوى العالم لكي تقدم لمشاهديها، أفضل صورة وأنقى صوت وأفضل محتوى.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

يبحث العديد من متابعي الرياضة المصرية، والدوري المصري الممتاز خاصةً جماهير القلعة البيضاء الزمالك، عن تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم الخميس أمام طلائع الجيش، والتردد كالتالي:

القمر نايل سات التردد 12654 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4\3

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 22 14 6 2 12 15:39 24 48 2 الأهلي 19 12 5 2 15 14:35 21 41 3 المصري البورسعيدي 22 9 9 4 12 18:28 10 36 4 بيراميدز 21 8 10 3 13 23:31 8 34 5 مصر المقاصة 22 9 6 7 12 27:24 -3 33 6 سموحة 22 6 14 2 12 24:32 8 32 7 سيراميكا كليوباترا 22 7 10 5 12 25:29 4 31 8 الاتحاد السكندري 22 8 7 7 12 27:26 -1 31 9 غزل المحلة 22 7 9 6 12 23:20 -3 30 10 إنبي 22 7 7 8 12 25:23 -2 28 11 طلائع الجيش 22 7 6 9 12 24:30 6 27 12 المقاولون العرب 23 7 6 10 11 29:24 -5 27 13 الجونة 22 6 8 8 12 27:24 -3 26 14 الإسماعيلي 23 6 8 9 11 29:26 -3 26 15 أسوان 22 5 6 11 12 35:18 -17 21 16 البنك الأهلي 22 3 9 10 12 29:19 -10 18 17 وادي دجلة 21 3 7 11 13 28:17 -11 16 18 الانتاج الحربي 21 2 7 12 13 38:15 -23 13

الزمالك ضد طلائع الجيش. المصري ضد الاتحاد السكندري. الجونة ضد غزل المحلة.

ترتيب الدوري المصريمباريات اليوم 20\05\2021 على قناة أون تايم سبورت