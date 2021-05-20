المالكى: على دول العالم مساءلة إسرائيل وليس تسليحها

جدة - نرمين السيد - وشدد المالكى على أن إنهاء العدوان ضد الشعب الفلسطينى يجب أن تليه عملية سياسية برعاية دولية تفضى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
ويشارك رياض المالكى فى الاجتماع الخاص والاستثنائى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والمطالبة بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ووقف جرائم دولة الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين الأبرياء.
جدير بالذكر أن الاتصالات لا تزال مستمرة فى مجلس الأمن من أجل إصدار بيان مشترك للمجلس يدعو لوضع حد للاعتداءات المستمرة وتوفير المساعدات الإنسانية الطارئة فورا، والحفاظ على الأفق السياسى المطلوب للخروج من الحالة الحالية لحماية حل الدولتين وتأكيد تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
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