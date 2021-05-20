جدة - نرمين السيد - ذكر المبعوث الأمريكى الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة حركة الحوثى العسكريين، بينما تواصل الحركة المتحالفة مع إيران هجومها للسيطرة على محافظة مأرب اليمنية الغنية بالغاز.





وقال ليندركينج فى بيان عبر الإنترنت، إن جميع الموانئ والمطارات فى اليمن ينبغى فتحها لتخفيف الأزمة الإنسانية، وفقا لـ "رويترز". وتنفذ جماعة الحوثيين هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضى المملكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تفرض عقوبات على اثنين من قادة الحوثيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.