الأردن: القدس خط أحمر والمساس بمقدساتها لعب بالنار

جدة - نرمين السيد - وأوضح الصفدى، فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، يؤكد دائما أن القدس خطر أحمر والمساس بمقدساتها لعب بالنار.

وتابع الصفدى "كفى قتلا للأمل وعبثا بمستقبل المنطقة".

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسة استثنائية لمناقشة التصعيد فى الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، وذلك فى أعقاب فشل مجلس الأمن على مدار 3 جلسات طارئة فى تبنى بيان موحد.