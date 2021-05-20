واشنطن : نواصل الجهود لوقف التصعيد فى غزة وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - وقالت المندوبة الأمريكية، فى كلمتها خلال الجلسة العامة الاستثنائية فى الأمم المتحدة لمناقشة التصعيد فى الأراضى الفلسطينية، إن إسرائيل فى موقف يسمح لها بتخفيف التصعيد.
وطالبت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، كل الأطراف بعدم استهداف المدنيين.
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