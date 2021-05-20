بعد تأجليها مرتين.. إثيوبيا تقرر إجراء الانتخابات التشريعية فى يونيو المقبل

وذكرت الهيئة، فى بيان نشرته إذاعة "فانا" الإثيوبية: "تقرر إجراء الانتخابات العامة السادسة القادمة فى الـ21 من يونيو 2021، فى المناطق التى تم فيها تسجيل الناخبين"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وسبق لهيئة الانتخابات، أن قررت إجراء الانتخابات الوطنية السادسة فى الخامس من الشهر ذاته، قبل أن تعلن عن تأجيلها لأسباب لوجستية دون تحديد موعد.
وكان مقررا فى الأصل إجراء الانتخابات فى إثيوبيا فى أغسطس عام 2020، لكن تم تأجيلها بسبب جائحة "كوفيد-19"، وهو ما أدى إلى نشوب صراع فى منطقة تيغراى الواقعة فى شمال البلاد.
وتقرر استثناء إقليم تيجراى من الانتخابات المقبلة فيما يتعافى من عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تيجراى"، التى أدرجتها الحكومة المركزية مؤخرا فى قائمة "المنظمات الإرهابية".
وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطنى عام 1994، والأولى فى عهد رئيس الوزراء الحالى آبى أحمد.
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