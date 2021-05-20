بوتين: سنحطم أسنان من يحاول قضم جزء من روسيا 

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده سترد بشدة على أي محاولات للتعدي عليها.
وأعرب بوتين، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، عن استغرابه إزاء التصريحات العلنية من بعض الناس التي جاء فيها أن سيطرة روسيا بمفدرها على الثروات الطبيعية الهائلة لمنطقة سيبيريا أمر غير عادل.
وتابع: "يريد الجميع عضنا وقضم شيء منا، لكن يجب على الذين يرغبون في فعل ذلك أن يعرفوا أننا سنكسر أسنانهم كي يفقدوا قدرتهم على العض".
وشدد الرئيس على أن هذا الأمر واضح تماما، لافتا إلى أن مستوى تطور القوات المسلحة الروسية يمثل دليلا على ذلك.
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