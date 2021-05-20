شرط الجوازات لتنفيذ خدمات المقيمين والتابعين بالمملكة السعودية 2021م

شرط الجوازات لتنفيذ خدمات المقيمين ، والتابعين لهم المتواجدين على أراضي المملكة العربية السعودية، كشفت عنها اليوم الخميس 20 من شهر مايو 2021م، الموافق 8 من شهر شوال 1442هـ، المديرية العامة للجوازات السعودية، عبر تغريدة لها، عبر الحساب الرسمي الإلكتروني تويتر، لتنفيذ خدمات الجوازات لهم، وهي تسجيل بصماتهم وبصمات التابعين لهم، وتتم تسجيل بصمة مقيم، من خلال القيام بتحديد موعد ومراجعة إدارة الجوازات السعودية، التابعة للمنطقة المقيم بها المقيم والتابع له في السعودية، خلال ساعات العمل الرسمية للإدارة، من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءًا، أو الاتصال عبر استعلامات الجوازات، ونذكر تغريدة الجوازات في السطور التالية.

قالت الجوازات السعودية : أخي المقيم، تسجيل بصماتك والتابعين لك، شرط أساسي لتنفيذ خدمات الجوازات.

شرط الجوازات لتنفيذ خدمات المقيمين

والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للجوازات، بالمملكة العربية السعودية، منذ أيام شددت على ضرورة تجديد هوية مقيم، وفق آخر مستجدات الجوازات السعودية للوافدين ، كما أعلنت من قبل عن إمكانية تسجيل الخليجيين في نظام أبشر جوازات، للحصول أيضًا على أفضل خدمات الجوازات بالمملكة العربية السعودية، وبالعودة لما أعلنته الإدرة العامة للجوازات اليوم، وهو ضرورة تسجيل الخصائص الحيوية، أو البصمة الخاصة بالمقيم، فقد أعلنت من قبل عن ضرورة تسجيل بصمة التابع له بداية من سن 6 سنوات، وذلك لإتمام إجراءات الأسر المقيمة بالمملكة.

الجوازات السعودية بصمتك ضمان لبياناتك

وكما ذكرنا سابقًا أن المديرية العامة للجوازات، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، قد وجهت فيما سبق نداء عاجل، للمقيمين على أراضيها بضرورة تسجيل بصمات التابعين، بالترتيب التالي:

بالنسبة للأطفال التابعين، ضرورة تسجيل البصمة، عند بلوغ عمر 6 سنوات، لإتمام إجراءات أفراد الأسرة. وبالنسبة لنقل الخدمات للتابعين الذكور، يتم عند بلوغ سن 25 عام. وبالنسبة لنقل الخدمات للتابعين الإناث، يلزم تقديم إثبات عدم زواج، لتتمكن من تجديد هوية مقيم على والدها.

والجدير بالعلم أيضًا أن تطوير الخدمات، التي تشهدها المملكة العربية السعودية، هي نتاج تدشين رؤية المملكة 2030م، والذي تم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، والتي من أهم أهدافها العمل على راحة المواطن السعودي، وتحديث الخدمات بالمملكة، بشكل يضاهي النظام العالمي مما يجعل المملكة نموذجًا عالميًا رائدًا في شتى المجالات.