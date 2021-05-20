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شروط تمديد فترة تلقي طلبات الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس أعلنت وزارة التعليم عن تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية اعتبارًا من تاريخ 10/10/ 1442هـ حتى 10/24/ 1442هـ، حيث أن نظام فارس يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع المعلمين والمعلمات و الإداريين في التربية و التعليم في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد علي طالبي الخدمات، وتقوية وتفعيل التعاملات الإلكترونية تحقيقا لرؤية 2030، وتقوم وزارة التعليم في المملكة السعودية بتقديم هذة الخدمة بهدف إيجاد حلقة وصل بين كل من المعلمين والوزارة عن طريق نظام فارس، ويكون تلقى طالبات الابتعاث وفقا لضوابط وشروط وضعت من قبل وزارة التربية والتعليم السعودي.شروط تمديد فترة تلقي طلبات الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس
وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم السعودي إن التمديد يكون وفق الشروط والضوابط المعلنة كالتالي:
- يشترط أن يكون القبول في الجامعات المعتمدة والمصنفة عالميًّا.
- يلزم أن يكون القبول نهائيًّا غير مشروط لمن تخصصه لغة إنجليزية، أو لم حصل على مؤهلة من خارج المملكة شرط معادلته.
- لابد أن تتضمن خطة الدراسة مواد منهجية دراسية إضافة إلى البحث والرسالة.
- أن يكون المرشح حاصلاً على خمس درجات في اختبار IELTS الأكاديمي على أن تخضع للمفاضلة بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفق الوزن النسبي المعتمد من اللجنة المركزية.
- يشترط أن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية بجهاز الوزارة لدراسة درجة الماجستير والدكتوراه.
- أن يكون القبول والخطة الدراسة مترجمًا ومعتمدًا ومصدقًا من المحلقية التعليمية بشرط ألا تقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد عن تسع ساعات.
أعلنت وزارة التعليم اليوم الخميس، تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج الإيفاد للدراسة بالداخل، ويكون التمديد اعتبارًا من تاريخ 10/10/1442هـ حتى 24/10/1442هـ، وفق الشروط والضوابط المعلنة، وتتضمن شروط برنامج الإيفاد للدراسة بالداخل ما يلي:
- يشترط أن يجتاز المرشحون المقابلة الشخصية بالإدارة التعليمية والمقابلة بجهاز الوزارة لمرشحي الدكتوراه.
- ألا تتحمل وزارة التعليم أي رسوم مالية تطلبها جهة دراسة ويتم أخذ التعهد اللازم.
- أن يكون القبول نهائيًّا غير مشروط بافتتاح القسم أو مواد تكميلية أو لغة إنجليزية.
- ألا يتم رفع أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادرًا وفقًا لنظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو الدراسة المسائية كون هذا النوع من الدراسة له تنظيمه الخاص باستثناء من كانت دراسته وفق برنامج صباحي انتظام، وتم تنفيذه في الفترة المسائية لظروف جائحة كورونا.
- إرفاق خطة دراسة معتمدة من عمادة الدراسات العليا بحيث لا يقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد عن تسع ساعات على ألا يتعدى كامل مدة الدراسة 4 فصول دراسة للماجستير وستة فصول للدكتوراه.
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شروط تمديد فترة تلقي طلبات الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس أعلنت وزارة التعليم عن تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية اعتبارًا من تاريخ 10/10/ 1442هـ حتى 10/24/ 1442هـ، حيث أن نظام فارس يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع المعلمين والمعلمات و الإداريين في التربية و التعليم في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد علي طالبي الخدمات، وتقوية وتفعيل التعاملات الإلكترونية تحقيقا لرؤية 2030، وتقوم وزارة التعليم في المملكة السعودية بتقديم هذة الخدمة بهدف إيجاد حلقة وصل بين كل من المعلمين والوزارة عن طريق نظام فارس، ويكون تلقى طالبات الابتعاث وفقا لضوابط وشروط وضعت من قبل وزارة التربية والتعليم السعودي.شروط تمديد فترة تلقي طلبات الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس
وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم السعودي إن التمديد يكون وفق الشروط والضوابط المعلنة كالتالي:
- يشترط أن يكون القبول في الجامعات المعتمدة والمصنفة عالميًّا.
- يلزم أن يكون القبول نهائيًّا غير مشروط لمن تخصصه لغة إنجليزية، أو لم حصل على مؤهلة من خارج المملكة شرط معادلته.
- لابد أن تتضمن خطة الدراسة مواد منهجية دراسية إضافة إلى البحث والرسالة.
- أن يكون المرشح حاصلاً على خمس درجات في اختبار IELTS الأكاديمي على أن تخضع للمفاضلة بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفق الوزن النسبي المعتمد من اللجنة المركزية.
- يشترط أن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية بجهاز الوزارة لدراسة درجة الماجستير والدكتوراه.
- أن يكون القبول والخطة الدراسة مترجمًا ومعتمدًا ومصدقًا من المحلقية التعليمية بشرط ألا تقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد عن تسع ساعات.
أعلنت وزارة التعليم اليوم الخميس، تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج الإيفاد للدراسة بالداخل، ويكون التمديد اعتبارًا من تاريخ 10/10/1442هـ حتى 24/10/1442هـ، وفق الشروط والضوابط المعلنة، وتتضمن شروط برنامج الإيفاد للدراسة بالداخل ما يلي:
- يشترط أن يجتاز المرشحون المقابلة الشخصية بالإدارة التعليمية والمقابلة بجهاز الوزارة لمرشحي الدكتوراه.
- ألا تتحمل وزارة التعليم أي رسوم مالية تطلبها جهة دراسة ويتم أخذ التعهد اللازم.
- أن يكون القبول نهائيًّا غير مشروط بافتتاح القسم أو مواد تكميلية أو لغة إنجليزية.
- ألا يتم رفع أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادرًا وفقًا لنظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو الدراسة المسائية كون هذا النوع من الدراسة له تنظيمه الخاص باستثناء من كانت دراسته وفق برنامج صباحي انتظام، وتم تنفيذه في الفترة المسائية لظروف جائحة كورونا.
- إرفاق خطة دراسة معتمدة من عمادة الدراسات العليا بحيث لا يقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد عن تسع ساعات على ألا يتعدى كامل مدة الدراسة 4 فصول دراسة للماجستير وستة فصول للدكتوراه.
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