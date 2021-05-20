السعودية: يجب حل القضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية للسلام

جدة - نرمين السيد - وعبر بن فرحان، فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستثنائية لمناقشة التصعيد فى الأراضى الفلسيطينة، عن رفض السعودية إجراءات إسرائيل التى تسعى لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية، مؤكدا "نرفض الإجراءات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة".

وأوضح "قضية فلسطين أساسية فى سياستنا حتى يستعيد الفلسطينيون أراضيهم".

وتابع "الاعتداءات على الشعب الفلسطينى انتهاك للمواثيق الدولية.. والإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية تسببت في التصعيد".

وأكد وزير الخارجية السعودى أن العنف لا يجلب إلا العنف ويزيد من الصراع، مرحبا بجهود التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار فى غزة وإيصال المساعدات.