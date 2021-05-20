وزير خارجية المغرب: لا نقبل ازدواجية الخطاب التى تنتهجها مدريد

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية المغرب، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، إن الرباط "لا تقبل ازدواجية الخطاب" التى تنتهجها مدريد، مضيفا أنه على بعض الأوساط فى البلد الأوروبى أن تقوم بـ"تحديث نظرتها بشأن المغرب"، كاشفا عن "سبب الأزمة" مع إسبانيا.





وأضاف بوريطة، أنه على مدريد أن تدرك أن "مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس"، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز عربية".

وذكر وزير الخارجية المغربى أن "عداء وسائل الإعلام الإسبانية تجاه المغرب المبنى على الأخبار الزائفة، لا يمكن أن يخفى السبب الرئيس للأزمة، وهو استقبال مدريد لزعيم البوليساريو بهوية مزورة".

وأضاف أن سفيرة بلاده لدى إسبانيا، التى استدعاها المغرب، "لن تعود ما دامت أسباب الأزمة مستمرة، وهى دخول زعيم جبهة البوليساريو إلى الأراضى الإسبانية فى ظروف لا تليق بسيادة القانون، وعدم مثوله أمام القضاء الإسبانى".

وتوترت العلاقات، مؤخرا، بين المغرب وإسبانيا، بعدما استقبل البلد الأوروبى زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالى، على أراضيها، من أجل العلاج.