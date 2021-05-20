النمسا تعلن بدء تعميم جواز سفر كورونا من 4 يونيو 2021

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة، فى تصريحات اليوم الخميس، إن الجواز سيكون متاحًا بالشكلين الورقى والرقمى، وسيحوى رموزًا مختصرة تبين الحالة الصحية لحامله سواء كان قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو شُفِى من الفيروس، أو أجرى اختبارا طبيا حديثا جاءت نتيجته سلبية.

وأكدت الوزيرة أنه بدون الجواز الجديد لن يُسمَح لأى فرد بدخول المطاعم أو الفنادق أو المسارح والسينما، وغيرها من الأنشطة الثقافية والسياحية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه يجرى علاج بعض النقاط الخلافية حول إصدار الجواز الجديد ومنها آليات حماية البيانات الشخصية.