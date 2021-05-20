إعلام إسرائيلى: نتنياهو يقدم مقترحا لوقف إطلاق النار فى غزة

جدة - نرمين السيد - يقدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، خلال اجتماع للمجلس الوزارى المصغر للشؤون السياسية والأمنية مقترحا لوقف إطلاق النار فى غزة من جانب واحد.





وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم إن "رئيس الوزراء نتنياهو سيقدم للمجلس الوزارى المصغر للشؤون السياسية والأمنية مقترحا لوقف إطلاق النار فى غزة من جانب واحد". ودعا رئيس حكومة الاحتلال، مجلس الوزراء المصغر للانعقاد مساء اليوم، لمتابعة آخر تطورات العملية العسكرية فى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

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