عماد السايح : إكمال 90% من التجهيزات الفنية للانتخابات فى ليبيا

وكشف السايح فى مقابلة مع قناة "العربية- الحدث"، اليوم الخميس، أن المفوضية أكملت ما يقارب 90% من تجهيزاتها الفنية للانتخابات القادمة، متوقعا أن يصل عدد الليبيين من الذين يحق لهم الانتخاب بنهاية العام الجارى إلى 3 ملايين ناخب، نافيا وجود تزوير بمنظومة الرقم الوطنى، مؤكدا أن المنظومة جاهزة للتعامل مع أصحاب الأرقام الإدارية فى حال اعتمادها بقانون الانتخابات من السلطة التشريعية.
وأكدّ وجود إجماع دولى على ضرورة تنفيذ الاستحقاق الانتخابى فى ليبيا نهاية العام الجارى للوصول إلى سلطة منتخبة من الشعب، لكنّه أشار إلى أنّ كل ذلك غير كافٍ لإجراء الانتخابات فى موعدها المقرر فى 24 ديسمبر القادم، دون استلام المفوضية لقانون الانتخاب من البرلمان قبل منتصف يوليو وحسم الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس.
ومن المتوقع أن يجتمع أعضاء ملتقى الحوار السياسى الأسبوع المقبل فى العاصمة التونسية للحسم فى القاعدة الدستورية التى على أساسها ستجرى الانتخابات، وسط خلافات حادة حول طريقة انتخاب الرئيس بين من يدعو إلى انتخابه من قبل البرلمان ومن يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، وسجال حول اختصاصاته بين تيار يدعم منحه صلاحيات واسعة وآخر صلاحيات محدودة للبرلمان، وسط مخاوف من عدم التوصل إلى توافقات حول هذه النقاط الخلافية، وهو ما يهدد بتعطيل إجراء الانتخابات فى موعدها المحدّد.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا، قد حددت موعد مطلع يوليو المقبل، كأقصى أجل للمصادقة على القاعدة الدستورية، وعلى قانون انتخاب البرلمان والرئاسة، وقانون توزيع الدوائر الانتخابية، بما يمكن من إجراء الانتخابات العامة فى موعدها.
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