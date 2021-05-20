التسجيل في الهاتف المصرفي في البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية

يعد البنك الأهلي التجاري من أعرق البنوك في المملكة العربية السعودية، واستطاع البنك الأهلي التجاري أن يوفر العديد من الخدمات لعملائه وتطويرها لمواكبة العصر الحالي وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بالعالم ككل، وقد قام البنك الأهلي التجاري بتوفير خدمة الهاتف المصرفي التي يحصل عليها العميل بطريقة سهلة، فيستطيع العميل وهو في أي مكان أن يدير تعاملاته المصرفية مع البنك الأهلي دون الذهاب إلى مقر البنك بكل سهولة من خلال الهاتف المحمول، وسوف نقدم لكم بالتفصيل الخطوات اللازمة للتسجيل في خدمة الهاتف المصرفي في البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية.

البنك الأهلي التجاري

تأسس البنك الأهلي التجاري الموافق 26 ديسمبر 1953م، وهو من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، وهو شركة مساهمة حيث دخلت الحكومة السعودية منذ عام 1999م ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة لوزارة المالية السعودية مساهمة بأغلبية ملكية البنك قبلها بعامين، ويمتلك البنك الأهلي 90.71% من أسهم شركة الأهلي المالية، كما يمتلك البنك الأهلي التجاري 67.03% في بنك تركيا فاينانس كاتيليم بانكاسي البنك الرائد في قطاع المصرفية الإسلامية في تركيا، ويبلغ إجمالي عدد فروع البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية حوالى 400 فرعاً، كما يُعتبر البنك الأهلي أول بنك في المملكة يحصل على شهادة اعتماد دولية في استمرارية العمل.

تسهيل إجراءات العمليات المصرفية من تحويل الأموال في أي وقت ومكان.

تستطيع الاستعلام عن رصيدك البنكي.

الحصول على معرفة كشف حساب العميل بالتفصيل.

من خلال الخدمة تستطيع دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز والتليفون وغيرها.

فتح حساب في أقرب فروع البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية.

التسجيل في الخدمة من خلال الاتصال على هاتف الأهلي المصرفي 920001000.

اختار اللغة العربية اضغط رقم (1 ) واللغة الانجليزية اضغط رقم (2).

ولطلب المساعدة اضغط مباشرة على رقم 9.

يتم إدخال البيانات المطلوبة من العميل ألياً.

في حال لا يوجد رقم جوال مسجل في بياناتك الشخصية لدى البنك ” يتم زيارة الفرع للاشتراك في الخدمة “.

مميزات خدمة الهاتف المصرفيالتسجيل في الهاتف المصرفي للبنك الأهليتفعيل خدمة الهاتف المصرفي

لتفعيل خدمة الهاتف المصرفي يتم إرسال البنك الأهلي رقم على الجوال الخاص بك، وبعدها سوف يتم تفعيل الخدمة وفى حالة نسيان الرقم السرى الخاص بك فيجب عليك التوجه إلى اقرب فرع من فروع البنك الأهلي في المملكة ليتم تغيير بياناتك ويجب عليك أن تأخذ بطاقة الهوية وان تكون سارية الصلاحية ومن ثم يقوم الموظف بعمل اللازم ويتم حفظ بياناتك بشكل امن.

أرقام هاتف الأهلي المصرفي

قام البنك الأهلي التجاري بتوفير خدمة الهاتف الأهلي المصرفي من اجل خدمة العملاء، أينما كان العميل في أي مكان وطوال أيام الأسبوع صباحا ومساءا بدون أجازات، واليكم أرقام الهواتف الخاصة بتلك الخدمة وهى كالتالي:

رقم خدمة العملاء هو 966-920001000+.

رقم الكويك باى 9666920000330.

أرقام عملاء الخدمات الخاصة داخل المملكة 0000 760 800 أما من خارج المملكة أو من جوال 9808 604 (2) 966+.

أرقام عملاء وسام الأهلي​ من داخل المملكة 2424 244 800 أما من خارج المملكة أو من جوال 9808 604 (2) 966+.

خدمات الحسابات الجديدة وتسويق المنتجات .8002441005.

خدمات البنك الأهلي التجاري للأفراد

يوفر البنك الأهلي التجاري خدمات كثيرة للأفراد ويمكن استخدامها بكل سهولة وهى كالتالي:

خدمات البنك الأهلي التجاري السعودي تتم عن طريق شبكة الأنترنت مثل الهاتف المصرفي أو الأهلي موبايل.

خدمات أخرى من خلال الفروع أو الصراف الألي مثل حسابات السحب والإيداع.

كما يوفر خدمة التحويل من منزلك كخدمة كويك باى.

خدمة الكويك باى

تعتبر خدمة الكويك باى من اهم خدمات الهاتف المصرفي المفضلة للعملاء، ويمكن للعميل من خلال هذه الخدمة الإرسال للأموال والتحويل لها طوال أيام الأسبوع، وتتم هذه الخدمة عن طرق ماكينات الصراف الآلي، أو عن طريق الهاتف الشخصي أو من خلال الخدمة الإلكترونية، ويتم إصدار بطاقات الصراف الآلي الخاصة بخدمة الكويك باى وتكون مجانية لكل عملاء هذه الخدمة ولا يوجد حد أدنى في وضع الرصيد في بطاقة الصراف الآلي.