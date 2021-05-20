خطوات شراء هاتف iPhone 12 Pro Max من stc بالتقسيط وأهم الشروط

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تُوفر شركة stc في أكثر من 200 فرع في المملكة العربية السعودية، إمكانية شراء هاتف iPhone 12 Pro Max، بسعة 256 جيجا بايت مع باقة مفوتر 3 و4، ودون دفعة مقدمة على برنامج أقساط 200، وذلك من خلال تطبيق mystc، مع التوصيل مجانًا حتى باتب المنزل، فيما يأتي ذلك إسهامًا من هذه الشركة، التي تأسست في عام 2002م، لتكون الأولى في سوق الاتصالات السعودية.خطوات شراء هاتف iPhone 12 Pro Max بالتقسيط من stc
ومن الممكن شراء هاتف iPhone 12 Pro Max بالتقسيط من اتصالات السعودية، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة، واتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى موقع شركة الاتصالات السعودية STC.
- النقر على mystc.
- إنشاء حساب جديد أو تسجيل بيانات الدخول إذا كان العميل لديه حساب في موقع الشركة.
- اختيار نوع الحساب سواء للأفراد أو حساب للشركات.
- إدخال الاسم والسن ومكان الإقامة، وباقي المعلومات المطلوبة.
- تحديد نظام التقسيط.
- تحديد طريقة الدفع التي تناسب المستخدم.
- تحديد أفضل باقة تقسيط من العروض المتاحة.
- تحديد نوع الهاتف الجوال الذي نريد شراؤه، كما يجب تحديد اللون والماركة والموديل بشكل دقيق.
- تأكيد حجز الحصول على الهاتف.
- مراجعة الطلب وتحديد موعد استلام الهاتف.
ووضعت شركة إس تي سي السعودية، برامج للأقساط الشهرية، وذلك للتيسير على العملاء الراغبين في شراء هواتف ذكية دون دفع ثمنها بالكامل، وذلك وفق الجدول التالي:
|برامج الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية
|القسط الشهري
|مدة العقد
|برنامج 50
|50 ريالًا
|12 أو 18 أو 24 شهرًا
|برنامج 100
|100 ريال
|12 أو 18 أو 24 شهرًا
|برنامج 150
|150 ريالًا
|12 أو 18 أو 24 شهرًا
|برنامج 200
|200 ريالًا
|12 أو 18 أو 24 شهرًا
|برنامج 250
|250 ريالًا
|12 أو 18 أو 24 شهرًا
شروط شراء جوال بالتقسيط من اتصالات السعودية
وحددت شركة اتصالات السعودية، عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين بشراء هاتف ذكي، وهي على النحو التالي:
- تسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدم عبر خدمة العملاء.
- تحمل أي تبعات تفرضها الشركة في حالة رغبة المستخدم إلغاء الخدمة.
- وضع مبلغ إضافي على السعر الأساسي للهاتف نظير خدمة التقسيط التي تقدمها له الشركة.
- وجود ما يضمن التزام المواطن بسداد سعر الهاتف الجوال في صورة أقساط.
- الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.
الوسوم
تُوفر شركة stc في أكثر من 200 فرع في المملكة العربية السعودية، إمكانية شراء هاتف iPhone 12 Pro Max، بسعة 256 جيجا بايت مع باقة مفوتر 3 و4، ودون دفعة مقدمة على برنامج أقساط 200، وذلك من خلال تطبيق mystc، مع التوصيل مجانًا حتى باتب المنزل، فيما يأتي ذلك إسهامًا من هذه الشركة، التي تأسست في عام 2002م، لتكون الأولى في سوق الاتصالات السعودية.خطوات شراء هاتف iPhone 12 Pro Max بالتقسيط من stc
ومن الممكن شراء هاتف iPhone 12 Pro Max بالتقسيط من اتصالات السعودية، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة، واتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى موقع شركة الاتصالات السعودية STC.
- النقر على mystc.
- إنشاء حساب جديد أو تسجيل بيانات الدخول إذا كان العميل لديه حساب في موقع الشركة.
- اختيار نوع الحساب سواء للأفراد أو حساب للشركات.
- إدخال الاسم والسن ومكان الإقامة، وباقي المعلومات المطلوبة.
- تحديد نظام التقسيط.
- تحديد طريقة الدفع التي تناسب المستخدم.
- تحديد أفضل باقة تقسيط من العروض المتاحة.
- تحديد نوع الهاتف الجوال الذي نريد شراؤه، كما يجب تحديد اللون والماركة والموديل بشكل دقيق.
- تأكيد حجز الحصول على الهاتف.
- مراجعة الطلب وتحديد موعد استلام الهاتف.
ووضعت شركة إس تي سي السعودية، برامج للأقساط الشهرية، وذلك للتيسير على العملاء الراغبين في شراء هواتف ذكية دون دفع ثمنها بالكامل، وذلك وفق الجدول التالي:
|برامج الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية
|القسط الشهري
|مدة العقد
|برنامج 50
|50 ريالًا
|12 أو 18 أو 24 شهرًا
|برنامج 100
|100 ريال
|12 أو 18 أو 24 شهرًا
|برنامج 150
|150 ريالًا
|12 أو 18 أو 24 شهرًا
|برنامج 200
|200 ريالًا
|12 أو 18 أو 24 شهرًا
|برنامج 250
|250 ريالًا
|12 أو 18 أو 24 شهرًا
شروط شراء جوال بالتقسيط من اتصالات السعودية
وحددت شركة اتصالات السعودية، عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين بشراء هاتف ذكي، وهي على النحو التالي:
- تسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدم عبر خدمة العملاء.
- تحمل أي تبعات تفرضها الشركة في حالة رغبة المستخدم إلغاء الخدمة.
- وضع مبلغ إضافي على السعر الأساسي للهاتف نظير خدمة التقسيط التي تقدمها له الشركة.
- وجود ما يضمن التزام المواطن بسداد سعر الهاتف الجوال في صورة أقساط.
- الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.
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