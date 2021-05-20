خطوات شراء هاتف iPhone 12 Pro Max من stc بالتقسيط وأهم الشروط

تُوفر شركة stc في أكثر من 200 فرع في المملكة العربية السعودية، إمكانية شراء هاتف iPhone 12 Pro Max، بسعة 256 جيجا بايت مع باقة مفوتر 3 و4، ودون دفعة مقدمة على برنامج أقساط 200، وذلك من خلال تطبيق mystc، مع التوصيل مجانًا حتى باتب المنزل، فيما يأتي ذلك إسهامًا من هذه الشركة، التي تأسست في عام 2002م، لتكون الأولى في سوق الاتصالات السعودية.

خطوات شراء هاتف iPhone 12 Pro Max بالتقسيط من stc

ومن الممكن شراء هاتف iPhone 12 Pro Max بالتقسيط من اتصالات السعودية، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة، واتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع شركة الاتصالات السعودية STC. النقر على mystc. إنشاء حساب جديد أو تسجيل بيانات الدخول إذا كان العميل لديه حساب في موقع الشركة. اختيار نوع الحساب سواء للأفراد أو حساب للشركات. إدخال الاسم والسن ومكان الإقامة، وباقي المعلومات المطلوبة. تحديد نظام التقسيط. تحديد طريقة الدفع التي تناسب المستخدم. تحديد أفضل باقة تقسيط من العروض المتاحة. تحديد نوع الهاتف الجوال الذي نريد شراؤه، كما يجب تحديد اللون والماركة والموديل بشكل دقيق. تأكيد حجز الحصول على الهاتف. مراجعة الطلب وتحديد موعد استلام الهاتف.

برامج الأقساط الشهرية للهواتف من شركة إس تي سي

ووضعت شركة إس تي سي السعودية، برامج للأقساط الشهرية، وذلك للتيسير على العملاء الراغبين في شراء هواتف ذكية دون دفع ثمنها بالكامل، وذلك وفق الجدول التالي:

برامج الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية القسط الشهري مدة العقد برنامج 50 50 ريالًا 12 أو 18 أو 24 شهرًا برنامج 100 100 ريال 12 أو 18 أو 24 شهرًا برنامج 150 150 ريالًا 12 أو 18 أو 24 شهرًا برنامج 200 200 ريالًا 12 أو 18 أو 24 شهرًا برنامج 250 250 ريالًا 12 أو 18 أو 24 شهرًا

شروط شراء جوال بالتقسيط من اتصالات السعودية

وحددت شركة اتصالات السعودية، عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين بشراء هاتف ذكي، وهي على النحو التالي: