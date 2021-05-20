قرض من بنك الراجحي يصل إلى 2 مليون خطوات التقديم وشروطه

قرض من بنك الراجحي يصل إلى 2 مليون يبحث عنه الكثير من المواطنين والمقيمين حيث متاح لهم التقديم على القرض والاستفادة من مبلغ القرض في مواجهه ظروف الحياه أو دفع التزامات خاصة بهم بأقساط مريحة وسهل الدافع وتناسب الأغلب، حين التقديم على القرض لا يستغرق غير 30 دقيقة اذا توافر الشروط والأوراق للحصول على القرض من بنك الراجحي، ويعد بنك الراجحي من اهم بنوك المملكة من حيث تقديم القروض والخدمات التي تناسب جميع عملائه من المتقاعدين أو المقيمين مثل تقديم تمويل شخصي للمقيم والمتقاعد من الراجحي وشروطه خلال 30 دقيقة وغيرة الكثير، يوجد العديد من القروض بدون فائدة او رسوم اداراية ويصل سداد الأقساط إلى 60 شهر لتخفيف وتسهيل سداد القروض على المتقدمين.

قرض من بنك الراجحي يصل إلى 2 مليون

يتميز قرض بنك الراجحي انه يصل إلى 2 مليون ريال سعودي ويصلح للمقمين أو المواطنين بدون تحويل راتب أو موافقة الكفيل، كما انه يتوافق مع الشريعة الإسلامية غير انه من الممكن التقديم على القرض الكتروانيا دون تكبل عناء الذهاب إلى فروع البنك والانتظار حتى انتهاء اجراءات التقديم لذلك لقت هذه الأنواع من القروض اهتمام كبير من العملاء لسهولة التقديم وكذلك سداد الأقساط بطريقة ميسرة مناسبة.

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي. يتم تسجيل الدخول إلى حساب بنك الراجحي. ثم الضغط على الخدمات المصرفية الإلكترونية. بعد ذلك الضغط على المصرفية الشخصية. ثم الضغط على التمويل. ظهور قائمة يتم أختيار التمويل الشخصي. ثم كتابة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية أو الإقامة والجنسية والعمر. يتم رفع المستندات والأوراق المطلوبة مثل تعريف الراتب والهوية الوطنية وشهادة تحويل الراتب. ثم الضغط على التالي. سوف يظهر الحد الأقصى للتمويل وبالتالي الفترة وعدد الأقساط الشهرية ثم أضغط على الموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط بعد ذلك على التالي.

ألا يقل راتب المتقدم عن 2000 ريال سعودي. ألا يقل سن العميل عن 25 ولا يزيد العمر عن 55 عام. يجب أن يحصل على الموافقة من مصرف الراجحي. أعلى مدة سداد التمويل هي خمس سنوات وأقل مدة هو عام واحد. التزام العميل بتسديد قيمة القرض في المواعيد المحددة.

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