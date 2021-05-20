أخبار اليمن : إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للعدوان في نجران

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إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للعدوان في نجران

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للعدوان في نجران. إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للعدوان في نجرانأسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للعدوان في نجران. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن إسقاط الطائرة المعادية تم بصاروخ أرض جو لم يتم الكشف عنه بعد .. مؤكداً أنه سيتم نشر مواصفات الطائرة وتفاصيل العملية لاحقاً. وأشار إلى أن إسقاط الطائرة، تم أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء جبهة نجران.

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