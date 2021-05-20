إسرائيل.. الموافقة على وقف إطلاق النار مع قطاع غزة

ذكر مراسل "دوت الخليج"، أن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل وافق، مساء الخميس، على وقف إطلاق النار مع غزة.
وكانت مؤشرات قد توالت، الخميس، بشأن موافقة وشيكة من قبل إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على وقف لإطلاق النار، من أجل وضع حد للتصعيد الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا، بين قتيل وجريح.
نقل مراسل "دوت الخليج"، الخميس، عن مصدر سياسي مطلع، أن الكابينت الإسرائيلي سيصوت لوقف لإطلاق النار من جهة واحدة، يدخل حيز التنفيذ الجمعة.
وأشار المصدر إلى موافقة حركة حماس على الهدنة مع إسرائيل، في إطار الوساطة المصرية الساعية إلى وقف العنف.
في غضون ذلك، تحدث البيت الأبيض عن تقارير مشجعة عن فرص وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وذكر مراسلنا، أن شركات الطيران الأوروبية الكبرى، أعلنت استئناف رحلاتها إلى مطار "بن غوريون"، الأحد، بعد إقرار "الكابينت" لوقف إطلاق النار.
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