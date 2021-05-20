قراصنة يختطفون 5 من طاقم سفينة صيد قبالة سواحل غانا

جدة - نرمين السيد - وقال: "جارى الاتصال بشركة الصيد فى غانا "بيونير فوود كانيرى"، وكذلك نحن على اتصال أيضا مع وزارة الخارجية"، مشيرا إلى عقده لقاء مع السفير الكورى لدى غانا، حيث أن ربان السفينة مواطن كورى.
وردا على سؤال حول مطالب القراصنة، أكد سوسلوف، أن "مالك السفينة على تواصل مع القراصنة، والسفارة، بدورها، تتواصل معه من أجل فهم الإجراءات الأخرى".
وأفادت بوابة شركة "درياد جلوبال" المتخصصة فى الأمن البحرى، فى وقت سابق، بـ"قيام قراصنة بالهجوم على سفينة صيد تحمل اسم "أتلانتيك برينسيس" قبالة سواحل غانا، واختطاف 5 من طاقمها، من بينهم مواطن روسى".
وأشارت إلى أن "الحادث وقع أمس الأربعاء، على بعد 65 ميلا بحريا جنوب مدينة تيما"، مضيفة "صعد 5 مسلحين إلى السفينة واستولوا عليها، وأبحروا جنوبا لمسافة حوالى 100 ميل بحرى، وبعد ذلك غادروا السفينة".
وغالبا ما تقع هجمات القراصنة فى خليج غينيا، على ناقلات من دول مختلفة، وتعتبر هذه المنطقة خطرة بالنسبة للبحارة.
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