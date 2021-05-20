البيت الأبيض: واشنطن لا تزال منخرطة فى المناقشات الإيرانية

جدة - نرمين السيد - وكشف الرئيس الإيرانى حسن روحانى أن جميع الأطراف المتفاوضة فى فيينا اتفقت على رفع كافة العقوبات الرئيسية عن النفط والبتروكيماويات والشحن والتأمين والبنك المركزى فى إيران، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال روحانى فى تصريحات الخميس: "لقد خطونا الخطوة الرئيسية وما تبقى هو مفاوضات على التفاصيل"، مضيفا أنه "تم التوصل إلى الاتفاق الرئيسى، وثمة قضايا متبقية نناقشها للتوصل إلى اتفاق نهائى".

من جانبه، ذكر مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجى فى تصريح أدلى به لقناة "ان اج کى" اليابانية أن "القرار لم يتخذ بعد حول بعض القضايا الأساسية" فى المفاوضات النووية فى فيينا.

وحسبما ذكرت القناة، فإن عراقجى قال إن المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووى ستستمر بعد المهلة المحددة لغاية 21 مايو، مضيفا أن الوفد الإيرانى يغادر فيينا على أمل استئناف المفاوضات فى الأسبوع القادم و"نأمل بأن نصل إلى نتيجة منها".

من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبى عن قناعته بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائى حول إحياء الصفقة النووية مع إيران كنتيجة للمفاوضات المستمرة فى فيينا.