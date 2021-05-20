بريطانيا: الأمير وليام يحصل على التطعيم ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وتلقى دوق كامبريدج البالغ من العمر 38 عاما اللقاح فى مركز التطعيم فى متحف العلوم الخميس.
جاءهذا فى الوقت الذى أعرب فيه كبار الوزراء والعلماء عن أملهم فى أن تظهر البيانات الأخيرة أن البديل الهندى يمكن التغلب عليه وأن إزالة القيود القانونية المتبقية على التواصل الاجتماعى بدأً من 21 يونيو تبدو آمنة.
ونشر الأمير ويليام صورة له وهو يتلقى الجرعة على حسابه الرسمى على وسائل التواصل الاجتماعى مع رسالة: "يوم الثلاثاء تلقيت جرعتى الأولى من لقاح كوفيد-19. إلى جميع العاملين فى التطعيم - شكرًا لكم على كل ما فعلتموه وما زلتم تفعلونه".
وأظهرت الصورة التى التقطها رجال وزارة الصحة فى ساوث كنسينجتون، الدوق وهو وهو يتلقى الحقنة.
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