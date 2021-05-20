موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب نيوفو جيوسي مباراة أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد يوم السبت الموافق 21 مايو في الجولة الجولة الثامنة والثلاثين “الأخيرة” من الدوري الأسباني في جولة حسم اللقب بين متصدر الترتيب فريق أتلتيكو مدريد، وحامل اللقب فريق ريال مدريد أقرب منافسي الروخيبلانكوس بتواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا بفارق نقطتين عن رفاق سيميوني الساعين لتحقيق الفوز ضد بلد الوليد لضمان الحصول على اللقب دون النظر لنتيجة مباراة ريال مدريد ضد فياريال في نفس الجولة، ونفس التوقيت، حيث ينطلق موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد في السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد في مباراة قوية لا بديل فيها عن تحقيق الفوز لرفاق سواريز ليحافظوا على صدارة جدول الترتيب، وتحقيق لقب الليغا للعودة لمنصات التتويج في البطولة التي فشل في اعتلاء منصات تتويجها في المواسم الست الأخيرة منذ تحقيق لقبه العاشر موسم 2013-2014، ويأمل الروخيبلانكوس في تكرار انتصاره ضد بلد الوليد كما كان الحال في مباراة الذهاب التي جمعتهما في الجولة الثانية عشر على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وانتهت بفوز أتلتيكو بهدفين دون رد عن طريق كلا من ليمار، وماركوس لورنتي، ويدخل الفريق مبارياته بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في مواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي ضد أوساسونا في آخر مبارياته بهدفين مقابل هدف وحيد سجله بوديمير قبل أن يعود الهنود الحمر في النتيجة بهدفين سجلهما كلا من لودي، ولويس سواريز.

فريق بلد الوليد لن يكون خصما سهلا بالمرة لفريق أتلتيكو مدريد في ظل سعيه لتحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط هامة للحفاظ على حظوظه في البقاء في الدوري الأسباني هذا الموسم في ظل تواجده في المركز قبل الأخير حاليا بفارق نقطتين عن كلا من إلتشي، وهويسكا أصحاب المركزين السابع عشر، والثامن عشر.

ترتيب الدوري الأسباني

السبت 21 مايو 2021.

5:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

6:00 توقيت مصر، والسودان.

7:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، الأردن، فلسطين، ولبنان.

8:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أتلتيكو وبلد الوليد

القنوات المشفرة: بي ان سبورت HD1.

القنوات المفتوحة: IDMAN AZERBAYCAN.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد