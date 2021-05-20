رابط التسجيل في مسابقة الأساتذة 2021 وشروط التسجيل

إن التسجيل في مسابقة الأساتذة سوف يكون إلكتروني حتى يكون من السهل التسجيل مع ضمان المحافظة على صحة المواطنين من انتشار الوباء، والمشكلة أنه من الصعب أن يتم التسجيل بسبب الضغط على الموقع، وفي هذه الحالة يتطلب الأمر أن يتم الدخول على رابط التسجيل في مسابقة الأساتذة 2021 عدة مرات.

رابط التسجيل في مسابقة الأساتذة 2021

إن مسابقة الأساتذة قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالإعلان عنها، والغرض من ذلك أن يتم مساعدة الخريجين المميزة الحصول على فرص للتعيين في مختلف الوظائف التربوية، ويتم الحرص على اختيار الطلاب المتقدمين بعناية وبدقة والتي يكون لها تأثير على مستقبل الطلاب وإعطائهم فرصة أفضل.

يتم التسجيل في مسابقة الأساتذة 2021 وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي وزارة التربية الوطنية الجزائرية والتسجيل من خلاله، ويتم إضافة البيانات المطلوب والتأكد من صحة البيانات لضمان أن يتم التسجيل بالطريقة الصحيحة وزيادة الفرصة في الحصول الفوز بهذه المسابقة.

شروط التقديم في مسابقة الأساتذة

يوجد العديد من الشروط المختلفة التي يجب أن تتعرف عليها قبل التقديم في مسابقة الأساتذة حيث أن حدوث خلل في أحد هذه الشروط يؤثر على التعيين، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يتم تقديم مختلف البيانات المطلوبة.

لابد أن يتم إضافة جميع البيانات في الاستمارة التي يتم طرحها على الموقع.

لابد من تقديم النسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

يتم إضافة نسخة من المؤهل الدراسي مع تحديد الدرجات بالنقاط.

تقديم 2 صورة شخصية.

إيصال يثبت دفع الحوالة البريدية.

بناء على ذلك فإنه من خلال رابط التسجيل في مسابقة الأساتذة 2021 سوف يكون من السهل التسجيل، ولكن يجب محاولة التسجيل على عدة مرات لأن الموقع بسبب كثرة التسجيل يمكن أن يتطلب الكثير من الوقت للتسجيل، هذا بجانب معرفة شروط التسجيل بالطريقة الصحيحة لزيادة فرصة التسجيل.