إعلام إسرائيلى: وقف إطلاق نار من طرف واحد يبدأ غدا

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "العربية"، عن إذاعة الاحتلال الإسرائيلى، أن وقف إطلاق نار من طرف واحد يبدأ غدا فى قطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل ستواصل ملاحقة قادة حماس.





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