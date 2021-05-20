نتائج قبول وظائف وزارة الحرس الوطني رابط أسماء المقبولين وتحدد موعد المقابلات والأوراق المطلوبة

أعلنت اليوم وزارة الحرس الوطني بر موقعها الرسمي على موقع تويتر، عن نتائج قبول وظائف الحرس الوطني 1442 والتي كانت قد سبق الإعلان عنها، ودعت الوزارة المقبولين للمقابلات الشخصية وفق المواعيد المحددة لكلاً منهم والمدونة أمام أسمه في كشوف الأسماء المعلن عن قبولها، ودعت المترشحين إلي أخذ كافة التدابير والاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كوفيد 19 عن الحضور للمقابلات، ودعت المقبولين إلي تجهيز عدد من المستندات المطلوب إحضارها عند المقابلة لمطابقتها، وقالت الوزارة في إعلانها أن عدد المقبولين بلغ 77 شخص من من أنطبق عليه شروط لجنة القبول، وفيما يلي رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين.

رابط نتائج قبول وظائف الحرس الوطني

يمكن لجميع المتقدمين لوظائف الحرس الوطني، الدخول على رابط sang.gov.sa الرسمي التابع لوزارة الحرس الوطني السعودي على شبكة الإنترنت، برقم الهوية الوطنية ورقم الطلب المقدم أثناء التقديم على الوظائف.

الدخول على رابط وزارة الحرس الوطني. الدخول من الصفحة الرئيسية على الخدمات الإلكترونية. النقر على أيقونة الاستعلام عن النتائج. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ” رقم الهوية الوطنية، رمز التحقيق”. الضغط على استعلام سوف تظهر لك نتيجة الوظائف.

أصل الهوية الوطنية ونسخة منها.

أحضار عدد 3 صور شخصية حديثة.

أحضار أصل شهادة التخرج ونسخة منها موضح بها التقدير العام والنسبة المئوية والمعدل التراكمي.

أحضار معادلة التعليم من وزارة التعليم للشهادات التي من الخارج.

أحضار السجل الأكاديمي مع أحضار نسخة منه.

خطوات أستعلام نتائج وظائف الحرس الوطني 1442المستندات المطلوبة عند الحضور للمقابلات الشخصيةموعد المقابلات الشخصية للمقبولين مبدئياً

أعلنت وزارة الحرس الوطني أنها ستبدأ المقابلات الشخصية، بداية من يوم الثلاثاء القادم 2021/05/25 الموافق 1442/10/13 هجري، من الساعة الثامنة صباحاً حتى يوم الأربعاء الموافق 1442/10/21 هجري.

تعليمات يجب الحرص الشديد عليها

أعلنت وزارة الحرس الوطني أن المقبولين عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والالتزام التام بمواعيد المقابلات الشخصية وأن من يتخلف عن الموعد المحدد له يعتبر متنازل عن حقه في الترشيح، وأن المقبولين يجب أن لا يكونوا يعملوا في أي جهة حكومية، أو سبق لهم التعين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.