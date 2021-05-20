منصة مقيم وخدماتها للوافدين وطريقة التواصل مع المنصة

خدمات منصة مقيم للوافدين وطريقة التواصل، للوافدين إلى أراضي المملكة العربية السعودية تم توفير منصة مقيم والتي تقدم مجموعة من الخدمات الهامة والضرورية للوافدين ويمكن التواصل مع المنصة للتعرف على تلك الخدمات والإستعلام عن أي معلومات يرغب الوافد في التعرف عليها.التواصل مع منصة مقيم
تقدم منصة مقيم أكثر من طريقة للتواصل معها ليتمكن الوافدين إلى المملكة من التواصل بأي وقت وبأي طريقة تتناسب معهم، وأما عن رقم منصة مقيم والطرق الأخرى المتاحة للتواصل مع المنصة فهي:
- رقم فاكس منصة مقيم للتواصل هو 00966126429209.
- الرقم الموحد للتواصل مع منصة مقيم مجانًا هو 00966126458555 ويمكن الاتصال على هذا الرقم من داخل المملكة أو من خارج المملكة.
- أما عن البريد الإلكتروني لمنصة مقيم فيتم .
من خلال منصة مقيم يمكن لجميع الوافدين التمتع بجميع الخدمات التالية خدمات مقيم للوافدين وهي:
- حصول المقيم على التصاريح الخاصة بالإقامة وحتى تجديدها يمكن من خلال منصة مقيم.
- استخراج خدمات التأشيرات المختلفة سواء كانت تأشيرات الخروج النهائي أو تأشيرات الذهاب والعودة.
- التحقق من الوافدين ومن بياناتهم الشخصية وسجلاتهم الموجودة وكذلك الاستعلام عنهم سواء كان الوافد مقيم أو زائر.
ويمكن لأي شخص من الوافدين سواء بداخل أو خارج المملكة التواصل مع منصة مقيم من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة مقيم، ومن خلال تلك الولاية يسمح للشخص التعرف على خدمات المنصة المتنوعة والتقديم بالمنصة والتسجيل بها، وأما عن طريقة التواصل مع منصة مقيم من خلال البوابة الرقمية فهي:
- التوجه لفتح البوابة الإلكترونية لمنصة مقيم .
- يتم تسجيل في منصة مقيم بواسطة رقم كلمة السر مع اسم الشخص المستخدم.
- وبعد ذلك يتم التواصل مع خدمة الدعم الفني من المنصة وتعبئة جميع بيانات نموذج الاشتراك بالخدمة.
الوسوم
خدمات منصة مقيم للوافدين وطريقة التواصل، للوافدين إلى أراضي المملكة العربية السعودية تم توفير منصة مقيم والتي تقدم مجموعة من الخدمات الهامة والضرورية للوافدين ويمكن التواصل مع المنصة للتعرف على تلك الخدمات والإستعلام عن أي معلومات يرغب الوافد في التعرف عليها.التواصل مع منصة مقيم
تقدم منصة مقيم أكثر من طريقة للتواصل معها ليتمكن الوافدين إلى المملكة من التواصل بأي وقت وبأي طريقة تتناسب معهم، وأما عن رقم منصة مقيم والطرق الأخرى المتاحة للتواصل مع المنصة فهي:
- رقم فاكس منصة مقيم للتواصل هو 00966126429209.
- الرقم الموحد للتواصل مع منصة مقيم مجانًا هو 00966126458555 ويمكن الاتصال على هذا الرقم من داخل المملكة أو من خارج المملكة.
- أما عن البريد الإلكتروني لمنصة مقيم فيتم .
من خلال منصة مقيم يمكن لجميع الوافدين التمتع بجميع الخدمات التالية خدمات مقيم للوافدين وهي:
- حصول المقيم على التصاريح الخاصة بالإقامة وحتى تجديدها يمكن من خلال منصة مقيم.
- استخراج خدمات التأشيرات المختلفة سواء كانت تأشيرات الخروج النهائي أو تأشيرات الذهاب والعودة.
- التحقق من الوافدين ومن بياناتهم الشخصية وسجلاتهم الموجودة وكذلك الاستعلام عنهم سواء كان الوافد مقيم أو زائر.
ويمكن لأي شخص من الوافدين سواء بداخل أو خارج المملكة التواصل مع منصة مقيم من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة مقيم، ومن خلال تلك الولاية يسمح للشخص التعرف على خدمات المنصة المتنوعة والتقديم بالمنصة والتسجيل بها، وأما عن طريقة التواصل مع منصة مقيم من خلال البوابة الرقمية فهي:
- التوجه لفتح البوابة الإلكترونية لمنصة مقيم .
- يتم تسجيل في منصة مقيم بواسطة رقم كلمة السر مع اسم الشخص المستخدم.
- وبعد ذلك يتم التواصل مع خدمة الدعم الفني من المنصة وتعبئة جميع بيانات نموذج الاشتراك بالخدمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة مقيم وخدماتها للوافدين وطريقة التواصل مع المنصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.