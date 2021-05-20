منصة مقيم وخدماتها للوافدين وطريقة التواصل مع المنصة

خدمات منصة مقيم للوافدين وطريقة التواصل، للوافدين إلى أراضي المملكة العربية السعودية تم توفير منصة مقيم والتي تقدم مجموعة من الخدمات الهامة والضرورية للوافدين ويمكن التواصل مع المنصة للتعرف على تلك الخدمات والإستعلام عن أي معلومات يرغب الوافد في التعرف عليها.

التواصل مع منصة مقيم

تقدم منصة مقيم أكثر من طريقة للتواصل معها ليتمكن الوافدين إلى المملكة من التواصل بأي وقت وبأي طريقة تتناسب معهم، وأما عن رقم منصة مقيم والطرق الأخرى المتاحة للتواصل مع المنصة فهي:

رقم فاكس منصة مقيم للتواصل هو 00966126429209.

الرقم الموحد للتواصل مع منصة مقيم مجانًا هو 00966126458555 ويمكن الاتصال على هذا الرقم من داخل المملكة أو من خارج المملكة.

أما عن البريد الإلكتروني لمنصة مقيم فيتم .

خدمات منصة مقيم لجميع الوافدين إلى السعودية

من خلال منصة مقيم يمكن لجميع الوافدين التمتع بجميع الخدمات التالية خدمات مقيم للوافدين وهي:

حصول المقيم على التصاريح الخاصة بالإقامة وحتى تجديدها يمكن من خلال منصة مقيم. استخراج خدمات التأشيرات المختلفة سواء كانت تأشيرات الخروج النهائي أو تأشيرات الذهاب والعودة. التحقق من الوافدين ومن بياناتهم الشخصية وسجلاتهم الموجودة وكذلك الاستعلام عنهم سواء كان الوافد مقيم أو زائر.

التواصل من بوابة مقيم الإلكترونية

ويمكن لأي شخص من الوافدين سواء بداخل أو خارج المملكة التواصل مع منصة مقيم من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة مقيم، ومن خلال تلك الولاية يسمح للشخص التعرف على خدمات المنصة المتنوعة والتقديم بالمنصة والتسجيل بها، وأما عن طريقة التواصل مع منصة مقيم من خلال البوابة الرقمية فهي: