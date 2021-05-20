الحجر الفندقي للقادمين من الخارج لغير المحصنين “الباقات المتاحة”

الحجر المنزلي للقادمين من الخارج، عادت رحلات الطيران من جديد من وإلى السعودية وتم ذلك وفق شروط جديدة للسفر على جميع المسافرين من وخارج أراضي المملكة الالتزام بها، ومن ضمن تلك الإجراءات هي العزل الصحي للقادمين من الخارج وغير محصنين، وهناك بعض الفنادق التي تقدم خدمة الحجر الفندقي للمسافرين القادمين من خارج السعودية وفق مجموعة من الباقات ونوضح إليكم الشروط والأسعار.

فئات مستثناة من الحجر الفندقي

الحجر الفندقي هو واحد من القرارات التي أمرت بها وزارة الداخلية السعودية على جميع القادمين من الخارج حتى يتم مراقبتهم في حالة إصابة أي شخص بالفيروس، ولكن تم استثناء بعض الفئات من قرار الحجر الفندقي وهم:

أبناء المرأة السعودية.

المواطنين القادمين من خلال المنافذ إما الجوية أو المنافذ البحرية أو المنافذ البرية.

زوج المرأة السعودية وزوجة الرجل السعودي.

المسافرون المحصنون.

العمالة المنزلية التابعة للسعوديين.

الحاملون لتأشيرة الدبلوماسيين والأشخاص التابعين لهم من العائلة.

الذين يمتلكون لوثيقة تأمين صحية سارية وتكون موثقة من واحدة من الجهات المختصة بتغطية تكلفة علاج الفيروس بالسعودية.

العاملين بطاقم الملاحة الجوية.

باقات العزل الفندقي للمسافرين

أي شخص غير تابع للفئات المستثناة السابقة يجب عليه أن يقوم بالعزل الفندقي وتكاليف العزل الفندقي أو العزل المؤسسي من شروط بعض التكاليف المادية التي تسدد قيمتها إلى شركة الطيران القادمين من خلالها، مع العلم أن تلك الباقات وحجزها صالح للرحلات من تاريخ 8 مايو حتى 30 يونيو، وتم تقسيم أنواع باقات الحجر الفندقي إلى ثلاثة أنواع كالآتي:

وتمتاز تلك الباقات:

الإقامة لمدة ست ليالي في فندق 3 نجوم. الوجبات المقدمة هي الإفطار والغداء والعشاء. مجانية المواصلات من المطار إلى الفندق وكذلك مواصلات الذهاب لفحص كورونا. متوسط سعر الفرد الواحد في الغرفة هو 3000 ريال سعودي.

وتمتاز هذه الباقة بأنها نفس مميزات باقة 3 نجوم ويختلف السعر فقط حيث يعتبر سعر إقامة الفرد في فنادق 4 نجوم للفرد الواحد هو 5000 ريال سعودي.

باقة 5 نجوم

هي الباقة الثالثة والأخيرة من باقات الحجر الفندقي وتحمل نفس الميزات السابقة للباقات وتختلف في السعر حيث يعتبر متوسط سعر إقامة الفرد هو 7000 ريال سعودي.