شروط محددة لحضور المباريات في السعودية

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شروط حضور مباريات السعودية، قامت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية بوضع شروط معينة لحضور المباريات التي تقام بالسعودية والمباريات الهامة مثل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ومباريات الدوري السعودي وأي مباريات كبرى أخرى تقام على أراضي المملكة، ووضعت تلك الشروط من أجل الحفاظ على سلامة المشجعين ومحبي الرياضة بالسعودية ليمكنهم حضور المباريات بكل أمن وسلام.شروط حضور مباريات السعودية
قامت وزارة الرياضة السعودية بالإعلان عن موعد عودة المشجعين لحضور المباريات مرة أخرى بعد التوقف الكبير بسبب فيروس كورونا لتكون العودة في تاريخ 17 من شهر مايو الماضي مع التزام جميع الحاضرين بشروط حضور المباريات في السعودية وهي:
- التسجيل في تطبيق توكلنا والتأكد من سلامة الشخص من خلال التطبيق.
- مسموح بحضور نسبة 40% فقط من نسبة الحاضرين بكل مباراة.
- مسموح فقط بحضور الأشخاص المحصنين بعد تلقي لقاح فيروس كورونا وفقًا للبيانات المسجلة على توكلنا.
- ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من وزارة الصحة.
- الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين جميع الأشخاص وضرورة ارتداء الكمامة الطبية واستخدام المطهرات.
كما وقامت وزارة الرياضة بالسعودية بتحديد آلية حضور مباريات السعودية الكبرى كالتالي:
- حجز التذاكر يتم من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للمباراة.
- الالتزام بالتباعد الاجتماعي في حجز المقاعد أثناء المباراة.
- تعيين وقت محدد لكل مشجع يمكنه الحضور به عند شراء التذاكر.
- تخصيص بوابة للدخول وأخرى للخروج بعد المباراة.
- غير مسموح ببيع التذاكر أثناء المباراة.
- تباع تذاكر الدرجة الأولى لجميع المشجعين في مقرات النادي أو من خلال المتجر التابع للنادي.
- غير مسموح بحضور المشجع الذي لم يلتزم بالحضور في الموعد المحدد له والحرمان يكون نهائيًا.
- تواجد مجموعة من المشرفين لترتيب مواقف السيارات.
- توفير دورات تدريبية للعاملين للتعرف على كيفية التعامل مع الجماهير.
- إضافة صنابير مياه تعمل بالتقنية الآلية حتى يقل معدل انتشار العدوى.
- وضع الملصقات التي توضح مقدار التباعد الاجتماعي المرغوب به.
- التنظيف المستمر لدورات المياه من قبل العاملين.
- وضع المطهرات اليدوية في مناطق واضحة مثل بوابات الدخول والخروج مع استخدام المطهرات المصرح بها من وزارة الصحة.
الوسوم
شروط حضور مباريات السعودية، قامت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية بوضع شروط معينة لحضور المباريات التي تقام بالسعودية والمباريات الهامة مثل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ومباريات الدوري السعودي وأي مباريات كبرى أخرى تقام على أراضي المملكة، ووضعت تلك الشروط من أجل الحفاظ على سلامة المشجعين ومحبي الرياضة بالسعودية ليمكنهم حضور المباريات بكل أمن وسلام.شروط حضور مباريات السعودية
قامت وزارة الرياضة السعودية بالإعلان عن موعد عودة المشجعين لحضور المباريات مرة أخرى بعد التوقف الكبير بسبب فيروس كورونا لتكون العودة في تاريخ 17 من شهر مايو الماضي مع التزام جميع الحاضرين بشروط حضور المباريات في السعودية وهي:
- التسجيل في تطبيق توكلنا والتأكد من سلامة الشخص من خلال التطبيق.
- مسموح بحضور نسبة 40% فقط من نسبة الحاضرين بكل مباراة.
- مسموح فقط بحضور الأشخاص المحصنين بعد تلقي لقاح فيروس كورونا وفقًا للبيانات المسجلة على توكلنا.
- ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من وزارة الصحة.
- الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين جميع الأشخاص وضرورة ارتداء الكمامة الطبية واستخدام المطهرات.
كما وقامت وزارة الرياضة بالسعودية بتحديد آلية حضور مباريات السعودية الكبرى كالتالي:
- حجز التذاكر يتم من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للمباراة.
- الالتزام بالتباعد الاجتماعي في حجز المقاعد أثناء المباراة.
- تعيين وقت محدد لكل مشجع يمكنه الحضور به عند شراء التذاكر.
- تخصيص بوابة للدخول وأخرى للخروج بعد المباراة.
- غير مسموح ببيع التذاكر أثناء المباراة.
- تباع تذاكر الدرجة الأولى لجميع المشجعين في مقرات النادي أو من خلال المتجر التابع للنادي.
- غير مسموح بحضور المشجع الذي لم يلتزم بالحضور في الموعد المحدد له والحرمان يكون نهائيًا.
- تواجد مجموعة من المشرفين لترتيب مواقف السيارات.
- توفير دورات تدريبية للعاملين للتعرف على كيفية التعامل مع الجماهير.
- إضافة صنابير مياه تعمل بالتقنية الآلية حتى يقل معدل انتشار العدوى.
- وضع الملصقات التي توضح مقدار التباعد الاجتماعي المرغوب به.
- التنظيف المستمر لدورات المياه من قبل العاملين.
- وضع المطهرات اليدوية في مناطق واضحة مثل بوابات الدخول والخروج مع استخدام المطهرات المصرح بها من وزارة الصحة.
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