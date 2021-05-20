شروط محددة لحضور المباريات في السعودية

شروط حضور مباريات السعودية، قامت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية بوضع شروط معينة لحضور المباريات التي تقام بالسعودية والمباريات الهامة مثل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ومباريات الدوري السعودي وأي مباريات كبرى أخرى تقام على أراضي المملكة، ووضعت تلك الشروط من أجل الحفاظ على سلامة المشجعين ومحبي الرياضة بالسعودية ليمكنهم حضور المباريات بكل أمن وسلام.

شروط حضور مباريات السعودية

قامت وزارة الرياضة السعودية بالإعلان عن موعد عودة المشجعين لحضور المباريات مرة أخرى بعد التوقف الكبير بسبب فيروس كورونا لتكون العودة في تاريخ 17 من شهر مايو الماضي مع التزام جميع الحاضرين بشروط حضور المباريات في السعودية وهي:

التسجيل في تطبيق توكلنا والتأكد من سلامة الشخص من خلال التطبيق. مسموح بحضور نسبة 40% فقط من نسبة الحاضرين بكل مباراة. مسموح فقط بحضور الأشخاص المحصنين بعد تلقي لقاح فيروس كورونا وفقًا للبيانات المسجلة على توكلنا. ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من وزارة الصحة. الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين جميع الأشخاص وضرورة ارتداء الكمامة الطبية واستخدام المطهرات.

كيفية حضور المباريات بالسعودية

كما وقامت وزارة الرياضة بالسعودية بتحديد آلية حضور مباريات السعودية الكبرى كالتالي: