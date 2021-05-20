حكومة إسرائيل: هدنة غير مشروطة لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة برعاية مصر

جدة - نرمين السيد - وتحدثت حكومة الاحتلال الإسرائيلى، عن اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، قبل مجلس الوزراء الإسرائيلى (الكابينيت) بالاقتراح الذى قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير مشروط.

وأشارت الهيئة إلى أن "إسرائيل قبلت الاتفاق مع الحفاظ على حقها فى الرد على أى خرق من قبل حماس".