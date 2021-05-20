تونس ترسل مساعدات طبية لقطاع غزة

وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية صدر اليوم أن هذا القرار يأتى فى إطار تضامن تونس مع الشعب الفلسطينى فى محنته وبتوجيه من الرئيس التونسى القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيد.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نقل هذه البعثة الطبية والمساعدات، بواسطة طائرتين عسكريتين.
يشار إلى أنه ومنذ 13 إبريل 2021، تفجرت الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة جراء الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين فى القدس المحتلة، خاصة بحق المصلين والمرابطين فى المسجد الأقصى ومحيطه، وعلى المتضامنين مع أهالى حى الشيخ جراح، الذين تسعى سلطات الاحتلال إلى تهجيرهم قسرا من منازلهم لصالح المستوطنين.
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