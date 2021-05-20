الصين تثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى

جدة - نرمين السيد - ثمنت الصين الجهود التى تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، معربة فى الوقت نفسه عن استعدادها لتعزيز التبادلات والتنسيق مع الأطراف المختلفة لبذل جهود متضافرة من أجل السلام وتقديم مساعدات إنسانية وغيرها للجانب الفلسطينى.





جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى جيان"، اليوم الخميس، تعليقًا على إجراء مبعوث الصين الخاص لمنطقة الشرق الأوسط "تشاى جون" اتصالات هاتفية مع مسؤولين بوزارتى الخارجية المصرية والفلسطينية، فى إطار المساعى لتعزيز تخفيف حدة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

وكان قد جرى التوصل لاتفاق برعاية مصرية لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة، اعتبارا من الساعة (0200) فجر الجمعة 21 مايو "بتوقيت فلسطين".



وقال جيان "إن الصين تقدر جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار من جانب مصر والأطراف الأخرى ذات الصلة، ونحن على استعداد لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع جميع الأطراف لبذل جهود متضافرة من أجل السلام، وبذل قصارى جهدنا لتقديم المساعدة الإنسانية وغيرها من المساعدات إلى فلسطين".



وقال جيان إنه منذ اندلاع الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، لعبت الصين دورها كدولة كبرى مسؤولة، وقامت بالكثير من العمل البناء وأعطت الصين، بصفتها الرئيس الدورى لمجلس الأمن، أولوية قصوى لمعالجة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى الحالى.

وترأس عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانغ يى جلسة نقاش مفتوحة حول هذه القضية فى مجلس الأمن وطرح وجهة نظر الصين ومقترحاتها".

وتابع جيان "سيجرى المبعوث الخاص جون محادثات هاتفية مع أشخاص من إسرائيل وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، وما دام الصراع فى الشرق الأوسط مستمرا، فإن الصين لن توقف جهودها الرامية إلى تعزيز محادثات السلام.

وفى المستقبل، ستستضيف الصين أيضا ندوات لدعاة السلام الفلسطينيين والإسرائيليين، وترحب الصين بممثلين من فلسطين وإسرائيل للقدوم إليها من أجل إجراء مفاوضات مباشرة.