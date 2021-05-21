الجوازات توضح التجديد عبر أبشر وطريقة تسجيل جواز السفر في بلد الوصول عبر موقع وزارة الخارجية

يتسال الكثير من المواطنين والذين يرغبون إلى السفر لإحدى الدول وفي ظل الإجراءات المتخذة حاليا بسبب جائحة كورونا عن كيفية تجديد جوازات السفر، فقد أوضحت المديرية العامة للجوازات طريقة تسجيل جواز السفر في بلد الوصول، وطريقة وآلية تسجيل جواز السفر في حالة السفر إلى خارج البلاد، وقالت الجوازات، في تغريدة عبر تويتر: إن تسجيل جواز سفرك في بلد الوصول يتم من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.

المستفيدون من أبشر:

حيث سأل بعض المواطنين سؤال على تويتر وكان سؤاله هل المستفيدون من أبشر هل يمكنهم تجديد جواز السفر عبر مراجعة الإدارات؟ فكان الرد لن يكون بمقدورهم التقدم بطلب تجديد جواز السفر عن طريق إدارات الجوازات المنتشرة في كافة مناطق المملكة، ومن الجدير بالذكرفقد أوضحت المديرية العامة للجوازات ان المستفيدون من أبشر لا يمكنهم تجديد جواز السفر عبر مراجعة الإدارات ولن يكون بمقدورهم التقدم بطلب تجديد جواز السفر عن طريق إدارات الجوازات المنتشرة في كافة مناطق المملكة، وقالت الجوازات السعودية: إن المستفيدين من أبشر لن يتم استقبال طلبات تجديد جوازاتهم عن طريق مراجعة إدارات الجوازات، حيث يمكنهم التجديد عبر المنصة.

طريقة تجديد جواز السفر:

ويتم تجديد جواز السفر للمواطنين والتي انتهت صلاحية جوازات سفرهم بإتاحة التجديد لهم عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية :

سجل الدخول إلى بوابة (أبشر). اختر (المواطنين) من القائمة الرئيسية. اذهب إلى خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية. قدّم طلب تجديد جواز.

الجوازات جاهزة لاستقبال المسافرين:

فمنذ أن أعلن عن فتح جميع النوافذ لسفر المواطنين ابتداءً من يوم17 مايو بعد جاهزية المطارات ونوافذ الجوازات في جميع مطارات المملكة، وكما أعلن عن جاهزية منافذ جسر الملك فهد بين المملكة والبحرين لراغبي السفر من خلال جسر الملك فهد منذ اليوم الأول للإعلان، وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت يوم أمس جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا اليوم الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.