بدء القبول والتخصصات المتاحة وشروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

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في هذه الآونة تزداد عمليات البحث حول الكليات العسكرية لبدء فترة التقديم، فقد قامت وزارة الحرس الوطني بالإعلان عن بدء لجنة القبول والتسجيل بالوزارة في فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1443 هـ لدورة تأهيل الضباط الجامعيين لحملة الشهادة الجامعية ابتداءً من اليوم الأربعاء 07-10-1442 هـ الموافق 19-05-2021 م الساعة العاشرة صباحًا، وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق أن التسجيل سوف يمتد حتى يوم الأحد 11-10-1442 هـ الموافق 23-05-2021 م الساعة الحادية عشرة صباحًا حسب تقويم أم القرى على مدار الأربع والعشرين ساعة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا عبر هذا المقال شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية.شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية:
وبحسب موقع اللجنة فإن من شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية ما يلي:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن يكون غير متزوج بأجنبية.
- ألا يزيد سن المتقدم -عند بدء العام الدراسي- بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم على (30) سنة.
- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ).
- أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألّا يقل تقديره عن (جيد) في التخصصات المطلوبة وألّا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.
- أن يؤدي اختبار (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية (عدا الأطباء).
- أن يؤدي اختبار (القدرات العامة) الذي يعقده المركز الوطني للقياس وذلك (للتخصصات النظرية فقط)
- الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.
- إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.
- معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات الخارج.
- أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( اختبارات التخصص ،المقابلة الشخصية ، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني ).
- أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل، علمًا بأن النتائج تعتبر نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي.
ومن الجدير بالذكر إنه هناك الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وجه تساؤل حول طريقة دخول البوابة الإلكترونية للجنة القبول في كلية الملك خالد العسكرية في وزارة الحرس الوطني وذلك بالتزامن مع بدء التسجيل في الكلية اليوم لخريجي الجامعات، ولكي يتم التسجيل لا بد أولًا من الدخول على البوابة الإلكترونية للجنة القبول من خلال الخطوات التالية :
- الدخول على موقع كلية الملك خالد العسكرية.
- الانتقال إلى قسم كلية الملك خالد العسكرية.
- الانتقال إلى الإعلانات والاطلاع على آخر الفرص المتاحة.
- الضغط على رابط التسجيل المتاح في الإعلان.
- سيتم نقلك إلى صفحة جديدة بها شروط القبول في الكلية وكذلك تعليمات التسجيل.
- يجب وضع علامة صح أمام الشروط والتعليمات ثم الضغط على كلمة النفاذ الوطني.
- سيتم نقلك إلى صفحة جديدة للدخول عبر بيانات النفاذ الوطني في منصة أبشر الأفراد.
- يجب قراءة شروط القبول بعناية قبل البدء بالتسجيل.
- .التأكد من تفعيل حساب أبشر ليتمكن المتقدم من الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد
- يفضل استخدام متصفح إنترنت إكسبلورر 8 فأعلى.
- يفضل استخدام أجهزة الحاسب المكتبية في عملية التسجيل.
- لا تتعدى عملية التسجيل مدة (60 دقيقة).
- يرجى تجهيز صور من الماسح الضوئي للتالي (بحيث تكون صيغة الصور من نوع jpg ولا يتعدى حجم الصورة الواحدة الـ 800 كيلوبايت): الهوية الوطنية، صورة شخصية (ملونة بالزي الوطني وخلفية بيضاء مقاس 3*4)، سجل الأسرة (للمتزوجين)، الهوية الوطنية للأب، سجل الأسرة للأب.
- وثيقة التخرج أو إفادة بتوقع تخرجك صادرة من الجامعة.
- شهادة الامتياز (للتخصصات الصحية).
- السجل الأكاديمي (يمكن الحصول عليه من موقع الجامعة).
- التأكد من تعبئة جميع الحقول وملاحظة الخانات المطلوبة (عرض نجمة حمراء بجانب الحقل تعني وجود خطأ في البيانات المدخلة).
- كتابة أحرف رمز التحقق المعروض باللغة الإنجليزية.
- بعد ضغط زر التسجيل سوف يتم عرض رقم الطلب (عدم عرض رقم الطلب يعني عدم اكتمال عملية التسجيل).
- سيتم إرسال رسالة نصية برقم الطلب على الجوال بعد إتمام عملية التسجيل.
- سيسمح التعديل على البيانات المدخلة حتى نهاية فترة التسجيل عن طريق الموقع من خيار “تعديل بيانات التسجيل”.
- يجب تعبئة الحقول بالمعلومات الدقيقة ويتحمل المتقدم أي تبعات في حال تسجيل أي بيانات غير صحيحة.
يذكر أن هناك عددًا من التخصصات الجامعية التي يتاح لها التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية وتشمل ما يلي:
- تخصصات الطب وتشمل: (طب عام وطبيب أخصائي حاصل على الزمالة).
- التخصصات الصحية / غير طبيب وتشمل: (علوم مختبرات، صيدلة، أشعةـ تقنية أجهزة طبية حيوية، أخصائي علم نفس).
- التخصصات الهندسية وتشمل: (هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة معمارية، هندسة صناعية، هندسة مساحية، هندسة كيميائية، هندسة إلكترونيات).
- تخصصات الطيران وتشمل: (إدارة مطارات، إدارة سلامة الطيران، إدارة مراقبة جوية، إدارة الطيران، هندسة الطيران).
- تخصصات الحاسب الآلي وتشمل: (علوم حاسب آلي، هندسة حاسب آلي، هندسة حاسب آلي (شبكات)، هندسة برمجيات، نظم معلومات، أمن معلومات).
- التخصصات الإدارية وتشمل: (إدارة أعمال، محاسبة، موارد بشرية).
- تخصصات الإعلام وتشمل: (إعلام رقمي، وعلاقات عامة).
- التخصصات الشرعية: (شريعة).
- الترجمة: إنجليزي (ترجمة)، فرنسي (ترجمة).
- التخصصات الأخرى وتشمل: قانون (أنظمة)، تقنيات التعليم، جيوماتكس.
الوسوم
في هذه الآونة تزداد عمليات البحث حول الكليات العسكرية لبدء فترة التقديم، فقد قامت وزارة الحرس الوطني بالإعلان عن بدء لجنة القبول والتسجيل بالوزارة في فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1443 هـ لدورة تأهيل الضباط الجامعيين لحملة الشهادة الجامعية ابتداءً من اليوم الأربعاء 07-10-1442 هـ الموافق 19-05-2021 م الساعة العاشرة صباحًا، وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق أن التسجيل سوف يمتد حتى يوم الأحد 11-10-1442 هـ الموافق 23-05-2021 م الساعة الحادية عشرة صباحًا حسب تقويم أم القرى على مدار الأربع والعشرين ساعة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا عبر هذا المقال شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية.شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية:
وبحسب موقع اللجنة فإن من شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية ما يلي:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن يكون غير متزوج بأجنبية.
- ألا يزيد سن المتقدم -عند بدء العام الدراسي- بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم على (30) سنة.
- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ).
- أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألّا يقل تقديره عن (جيد) في التخصصات المطلوبة وألّا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.
- أن يؤدي اختبار (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية (عدا الأطباء).
- أن يؤدي اختبار (القدرات العامة) الذي يعقده المركز الوطني للقياس وذلك (للتخصصات النظرية فقط)
- الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.
- إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.
- معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات الخارج.
- أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( اختبارات التخصص ،المقابلة الشخصية ، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني ).
- أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل، علمًا بأن النتائج تعتبر نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي.
ومن الجدير بالذكر إنه هناك الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وجه تساؤل حول طريقة دخول البوابة الإلكترونية للجنة القبول في كلية الملك خالد العسكرية في وزارة الحرس الوطني وذلك بالتزامن مع بدء التسجيل في الكلية اليوم لخريجي الجامعات، ولكي يتم التسجيل لا بد أولًا من الدخول على البوابة الإلكترونية للجنة القبول من خلال الخطوات التالية :
- الدخول على موقع كلية الملك خالد العسكرية.
- الانتقال إلى قسم كلية الملك خالد العسكرية.
- الانتقال إلى الإعلانات والاطلاع على آخر الفرص المتاحة.
- الضغط على رابط التسجيل المتاح في الإعلان.
- سيتم نقلك إلى صفحة جديدة بها شروط القبول في الكلية وكذلك تعليمات التسجيل.
- يجب وضع علامة صح أمام الشروط والتعليمات ثم الضغط على كلمة النفاذ الوطني.
- سيتم نقلك إلى صفحة جديدة للدخول عبر بيانات النفاذ الوطني في منصة أبشر الأفراد.
- يجب قراءة شروط القبول بعناية قبل البدء بالتسجيل.
- .التأكد من تفعيل حساب أبشر ليتمكن المتقدم من الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد
- يفضل استخدام متصفح إنترنت إكسبلورر 8 فأعلى.
- يفضل استخدام أجهزة الحاسب المكتبية في عملية التسجيل.
- لا تتعدى عملية التسجيل مدة (60 دقيقة).
- يرجى تجهيز صور من الماسح الضوئي للتالي (بحيث تكون صيغة الصور من نوع jpg ولا يتعدى حجم الصورة الواحدة الـ 800 كيلوبايت): الهوية الوطنية، صورة شخصية (ملونة بالزي الوطني وخلفية بيضاء مقاس 3*4)، سجل الأسرة (للمتزوجين)، الهوية الوطنية للأب، سجل الأسرة للأب.
- وثيقة التخرج أو إفادة بتوقع تخرجك صادرة من الجامعة.
- شهادة الامتياز (للتخصصات الصحية).
- السجل الأكاديمي (يمكن الحصول عليه من موقع الجامعة).
- التأكد من تعبئة جميع الحقول وملاحظة الخانات المطلوبة (عرض نجمة حمراء بجانب الحقل تعني وجود خطأ في البيانات المدخلة).
- كتابة أحرف رمز التحقق المعروض باللغة الإنجليزية.
- بعد ضغط زر التسجيل سوف يتم عرض رقم الطلب (عدم عرض رقم الطلب يعني عدم اكتمال عملية التسجيل).
- سيتم إرسال رسالة نصية برقم الطلب على الجوال بعد إتمام عملية التسجيل.
- سيسمح التعديل على البيانات المدخلة حتى نهاية فترة التسجيل عن طريق الموقع من خيار “تعديل بيانات التسجيل”.
- يجب تعبئة الحقول بالمعلومات الدقيقة ويتحمل المتقدم أي تبعات في حال تسجيل أي بيانات غير صحيحة.
يذكر أن هناك عددًا من التخصصات الجامعية التي يتاح لها التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية وتشمل ما يلي:
- تخصصات الطب وتشمل: (طب عام وطبيب أخصائي حاصل على الزمالة).
- التخصصات الصحية / غير طبيب وتشمل: (علوم مختبرات، صيدلة، أشعةـ تقنية أجهزة طبية حيوية، أخصائي علم نفس).
- التخصصات الهندسية وتشمل: (هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة معمارية، هندسة صناعية، هندسة مساحية، هندسة كيميائية، هندسة إلكترونيات).
- تخصصات الطيران وتشمل: (إدارة مطارات، إدارة سلامة الطيران، إدارة مراقبة جوية، إدارة الطيران، هندسة الطيران).
- تخصصات الحاسب الآلي وتشمل: (علوم حاسب آلي، هندسة حاسب آلي، هندسة حاسب آلي (شبكات)، هندسة برمجيات، نظم معلومات، أمن معلومات).
- التخصصات الإدارية وتشمل: (إدارة أعمال، محاسبة، موارد بشرية).
- تخصصات الإعلام وتشمل: (إعلام رقمي، وعلاقات عامة).
- التخصصات الشرعية: (شريعة).
- الترجمة: إنجليزي (ترجمة)، فرنسي (ترجمة).
- التخصصات الأخرى وتشمل: قانون (أنظمة)، تقنيات التعليم، جيوماتكس.
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