حل مشكلة توقف واتساب وتحديث الوقت والتاريخ بعد تطبيق سياسة الخصوصية 2021

حل مشكلة توقف واتساب نهائياً وتحديث الوقت والتاريخ بعد تطبيق سياسة الخصوصية 2021، يعاني الكثير من مُستخدمي تطبيق الواتساب مؤخراً من توقف البرنامج نهائياً وبشكل مفاجئ، ولكي تتمكن من استئناف إستخدام البرنامج عليك تحديث الوقت والتاريخ بطريقة مُعينة، وهذه المشكلة التي قد تقدم بسببها الكثير من مستخدمي الواتساب مؤخراً بتقديم شكوى لخدمات الدعم الفني، لذا فسوف نقدم لكم أفضل طريقة لعلاج تلك المشكلة نهائياً وتحديث الوقت والتاريخ بعد تطبيق سياسة الخصوصية 2021.

حل مشكلة توقف واتساب وتحديث الوقت والتاريخ

عند فتح المستخدم برنامج الواتساب قد يُفاجأ بظهور رسالة أنه قد أصبح هذا الإصدار من واتساب قديماً، وعليك النقر على تنزيل للحصول على أحدث إصدار منه على متجر بلاي، ويظهر لك التاريخ المُسجل على جوالك وعليك تصحيح إعدادات التاريخ إذا كان التاريخ المُسجل على الجوال غير صحيح، ولحل مشكلة تحديث الوقت والتاريخ يتم النقر على تنزيل حتى تفتح معك صفحة متجر بلاي.

تحديث الواتساب الجديد 2021

لكي تتمكن من تحديث الوقت والتاريخ في تطبيق واتساب يتم الضغط على تنزيل، ثم الانتظار حتى ينتهي عد الثواني ثم الضغط على INSTALL، وبعد الانتهاء من تنزيل النسخة الحديثة يتم الخروج من متجر قوقل ثم التخلص من برنامج واتساب القديم، وذلك عبر الضغط عليه ثم النقر على إلغاء تثبيت البرنامج، أما البرنامج الذي تم تحديثه في واتساب يتم الضغط على تثبيت للتأكد من تنزيله على الجوال بطريقة صحيحة.

بعدها يجب أن تقوم بالضغط على الموافقة بالسماح لبرنامج الواتساب في الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك، وكذلك الصور والفيديوهات حتى تستطيع مشاركتها بسهولة، ثم يتم إدخال رقم الجوال يسبقه كود الدولة التي تقنت فيه، ثم يتم الضغط على التالي ثم تم ثم السماح لواتساب بتوجيه رسائل SMS وعرضها، حتى يتم إرسال رسالة لك بها رمز تفعيلي عليك إدخاله لتأكد تسجيل حسابك، ثم الضغط على استعادة لاستعادة الرسائل والوسائط من وحدة التخزين الداخلية لجوالك، وذلك كي تتمكن من العثور على النسخة الاحتياطية لاستعادة الرسائل والوسائط بينك وبين أصدقائك، ثم يتم تهيئة النسخة الحديثة وفتحها بسهولة.