احصل على كهرباء مجانية من زيت الزيتون بطريقة سهلة من منزلك في حالات الطوارئ، نشرح اليوم طريقة بسيطة للغاية للحصول على كهرباء مجانية باستخدام زيت الزيتون، فقد يتعرض الكثير من الأشخاص إلى ظروف طارئة تضع أصحابها في مأزق، ومن أكثر الأشياء التي لا غنى عنها الكهرباء فهي نور الحياة، لذا عليك تحضير طريقة بديلة يمكنك من خلالها صنع كهرباء منزلية بإمكانيات بسيطة متوفرة في كل منزل، و حديثنا اليوم عن طريقة صنع باقة كهربائية مجانية من خلال البطاريات الفارغة المُستخدمة مُسبقاً وزيت الزيتون.

استخراج كهرباء مجانية من زيت الزيتون

لكي تتمكن من الحصول على كهرباء مجانية لحالات الطوارئ باستخدام زيت الزيتون، كل ما تحتاج إليه هو عدد أربعة من البطارية الفارغة وأربعة أكواب مملوءة بزيت الزيتون، يتم فتح البطاريات ببساطة لتتمكن من استخراج عمود الكربون بدون التعرض لكسره عمود كربون خالي من الشحنة، ثم إزالة الجزء الخارجي من البطارية بالإضافة إلى إزالة الأنبوبة السوداء من وسط الأنبوبة، وحتى استخراج أربعة شرائح كربونية من البطاريات الربعة الفارغة القديمة، باستخدام مقص يتم التخلص من الإجزاء التالفة في الشرائح حتى تحضير أربعة أقطاب سالبة، ثم يتم صنع ثقب في طرف كل شريحة بواسطة مسمار.

الأدوات المُستخدمة لإنتاج كهرباء من زيت الزيتون

الآن لديك أربعة شرائح سالبة مثقوبة وأربعة أسطوانات سوداء موجبة، يتم إستخدام سلك صغير وإدخاله في ثقب أحد الشرائح وربطه جيداً وإحضار سلك صغير أخر وربط طرفه في الأسطوانة أسفل الجزء العلوي، ثم يتم تكرار الخطوة السابقة في الثلاثة شرائح والثلاثة أسطوانات المتبقية، ثم يتم ربط ثلاثة شرائح سالبة مع ثلاثة أسطوانات موجبة وترك شريحة سالبة مربطة بسلك وأسطوانة موجبة مربوطة بسلك بدون اتصالهم ليكونا طرفي التيار.

كهرباء مجانية لحالات الطوارئ

يتم إحضار طين وماء وزيت زيتون، مع وضع كمية من الطين في وعاء ثم إضافة كمية كافية ماء حتى يتشربها الطين وتفريغها في الأكواب الأربعة ووضع الأربعة أكواب بجانب بعضهم البعض، ثم وضع الشريحة السالبة المربوطة بسلك والأسطوانة الموجبة المربوطة بسلك، بحيث يكون أحدهما في الطرف الأيمن من الكوب الأول والثانية في الطرف الأيسر من الكوب الرابع، ثم إضافة الأسطوانات المتصلة بالشرائح الثلاثة عن طريق السلك في الأكواب جميعها، على أن يحتوي كل كوب على الطرفية السالب والموجب.

يتم إضافة القليل من زيت الزيتون في كل كوب للحفاظ على الفولتية وحتى يسمح بعدم خروج الهواء، وبقياس الطرفية باستخدام فولت متر وتوصيل الطرف الموجب بالموجب والسالب بالسالب سنلاحظ ظهور 4.5 فولت ثابتة، يتم إحضار مصباح أو لمبة صغيرة 12 فولت وإزالة الفيشة لتوصيل السلك الأحمر بالأحمر والأسود بالأسود أي الموجب بالموجب والسالب بالسالب، وسنلاحظ إنارة المصباح على الفور بإضاءة قوية وممتازة، وبتلك الطريقة قد تمكنت من الحصول على كهرباء ثابتة من زيت الزيتون.