إسرائيل: الجيش جاهز للعمل مجددا إذا استمر إطلاق النار من غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن الجيش مستعد للعمل مجددا، في حال استمر إطلاق النار من قطاع غزة على المدن الإسرائيلية.

وجاء تصريح غانتس في مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي لويد أوستن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار، لوضعه في صورة التطورات الأخيرة بين إسرائيل وغزة، وفقا لما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وخلال المكالمة، وجه غانتس "الشكر لأميركا، على دعمها لإسرائيل في الدفاع عن نفسها" وفق تعبيره.

وأبدى وزير الدفاع الإسرائيلي أمله في أن تلتزم حركة حماس بوقف إطلاق النار، الذي يدخل حيز التنفيذ في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وقال: "الجيش مستعد للعمل مجددا في حال استمر إطلاق النار" من القطاع، في إشارة إلى الصواريخ التي دأبت الفصائل الفلسطينية على إطلاقها باتجاه المدن الإسرائيلية منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على غزة.

ووافقت إسرائيل وحركتا حماس والجهاد مساء الخميس، على وقف لإطلاق النار برعاية مصر، بعد تصعيد عسكري بينهما دام 11 يوما.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: "وافق مجلس الوزراء بالإجماع على توصية جميع المسؤولين الأمنيين (...) بقبول المبادرة المصرية بوقف ثنائي غير مشروط لإطلاق النار".

وأكد مسؤولون في حركتي حماس والجهاد لـ"فرانس برس"، الموافقة على التهدئة، التي "ستدخل حيز التنفيذ الساعة الثانية صباحا" بالتوقيت المحلي.