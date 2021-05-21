جدول الاختبارات التدريبية تعلنه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، قامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باعتماد جدول الاختبارات التدريبية ابتداءً من الصف الرابع وحتى الصف الثاني عشر لطلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة للمنهج الذي تم دراسته، وذلك في الفترة ما بين 23 إلى 27 مايو في عدة مواد لتجنب حدوث أخطاء تقنية في الإختبارات النهائية، ويتم الإجابة عن الاختبارات في غضون 40 دقيقة لكل مادة، و سنتعرف على موعد كل مادة من مواد الصفوف الدراسية.

جدول الاختبارات التدريبية لشهر مايو 1442

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن بدء الاختبارات التدريبية لشهر مايو 1442 ابتداءً من الأسبوع المقبل، على أن يؤدي طلاب الصف الرابع مادة العلوم يوم الاثنين، ومادة اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء، أما طلاب الصف الخامس يؤدون اختبار مادة الرياضيات يوم الأحد، واللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء، وطلاب الصف السادس يؤدون اختبار الدراسات الاجتماعية يوم الإثنين واللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء

ويؤدي طلاب الصف السابع اختبار الرياضيات يوم الأحد، واللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء، ويؤدي طلاب الصف الثامن اختبار العلوم يوم الإثنين واختبار اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء، وطلاب الصف التاسع يؤدون اختبار الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء.

موعد الاختبارات التدريبية لشهر مايو 1442

الاختبارات التدريبية لشهر مايو 1442 تتاح الاختبارات التدريبية للطلاب والطالبات من الساعة 1:00 ظهراً وحتى الساعة 5:00 مساءاً، حيث عملت المؤسسة على توفير بيئة اختبارات مماثلة للاختبارات النهائية، حتى يتمكن الطلاب من تفعيل حساباتهم ودراسة مدى كفاءة النظام على أن يقوم القسم الخاص بالإشعارات بإرسال كلمة المرور يومياً إلى الطلاب بالاستعانة بنظام LMS، ومن المقرر عقد اختبارات نهاية العام الدراسي يوم 8 يونيو وتنتهي 17 يونيو من الصف الرابع وحتى الصف الثاني عشر، كما عملت المؤسسة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الطلاب.