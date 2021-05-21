هيئة الشارقة للتعليم تحذر من خفض رواتب المعلمين، لاحظت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن هناك العديد من المدارس التي قامت بتخفيض أجور المعلمين، لذا قامت بعمل استبيان حول الوضع المالي والاقتصادي للمدارس، والذي أفاد بأن 88٪ من أولياء الأمور سددوا جزء من رسوم أبنائهم، و60٪ قاموا بتسديد كامل الرسوم، الأمر الذي جعل الهيئة تصدر تعميم لجميع المدارس الخاصة ينص على أنه لا يجوز لأي مدرسة الاستغناء عن معلم أو تخفيض أجره دون الرجوع إلى الهيئة، وأخذ موافقة خطية بذلك.

هيئة الشارقة للتعليم الخاص تحذر خفض الرواتب

الشارقة للتعليم الخاص تحذر خفض الرواتب، أمهلت هيئة الشارقة للتعليم الخاص المدارس التي قامت بتخفيض أجور المعلمين 5 أيام فقط لإرجاع حقوق المعلمين، وإلا ستحاسب المدرسة عن كل معلم قامت بخفض راتبه، وأضافت أنها قامت برفض طلبات ما يقرب من 30 مدرسة تطالب بخفض أجور المعلمين، وأنها لن تقبل أي طلب بشأن ذلك حتى لا تتأثر العملية التعليمية، حيث أن هناك مدارس خاصة قد أنهت خدمات 98 معلم، وأعطت 87 معلم إجازات بدون راتب بالإجبار، وقامت بخفض رواتب 910 معلم آخرين، وأنها لن تتهاون في حقوق هؤلاء وأنها أمهلت هذه المدارس فرصة لإرجاع حقوقهم.

جهود هيئة الشارقة للتعليم الخاص

قامت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بتوفير العديد من الخدمات للمدارس الخاصة، وذلك بوضع أجهزة وكاميرات تقوم بتتبع الحافلات، بالإضافة إلى وجود المنصات الذكية وورش التعليم عن بعد، حيث قامت الهيئة بتوفير البرامج التعليمية والمهنية التي تخدم عملية التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا، والتي استهدفت 10 آلاف معلم على مستوى مدارس الشارقة الخاصة في 44 جلسة تدريبية للتدريب على عملية التعليم عن بعد، وقد بلغت قيمة المدفوعات لصيانة المدارس الخاصة بالشارقة إلى 50 مليون درهم.