الإمارات تتصدر دول العالم في مؤشر التنمية البشرية 

الإمارات تتصدر دول العالم في مؤشر السعادة، حصلت دولة الإمارات العربية على المرتبة 28 في مؤشر السعادة لعام 2015،حيث حققت نسبة 93.11٪ في مؤشر الترابط الإجتماعي، كما حصلت على نسبة 99.34٪ في الأمن والاستقرار، وحماية حقوق وممتلكات المواطنين والمقيمين داخل الدولة، أما عن الترابط الأسري فقد حققت 80.07٪، ويعتبر مؤشر السعادة من المؤشرات الأساسية لدى أي دولة، حيث ينتج عنها مجتمع ذو صحة جيدة، وينعكس ذلك على إنتاج الدولة ووصولها إلى مستوى الرفاهية.

رؤية الإمارات 2021 في مؤشر التنمية البشرية

الإمارات 2021 في مؤشر التنمية البشرية، تتطلع الإمارات إلى تعزيز موقعها بين الدول في مؤشر التنمية البشرية بنهاية عام 2021، حيث أن هذا المؤشر يعكس مستوى رفاهية الشعوب على مستوى العالم في العمر ومستوى المعيشة والتحصيل العلمي، والذي يتم إصداره سنوياً في إطار برنامج الأمم المتحدة الانمائي

واستطاعت الإمارات أن تصل إلى المرتبة 41 في هذا المجال عام 2015، ولكنها تسعى بشكل مستمر أن تحقق مرتبة أفضل، وذلك برفع معدل السعادة وتعزيز الترابط الأسري والاجتماعي وتنمية قيم الولاء والانتماء وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة.

مؤشر السعادة العالمي

مؤشر السعادة العالمي هو مؤشر تصدره شبكة حلول التنمية المستدامة تحت إشراف الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهو بمثابة استطلاع رأي يقوم به معهد غالوب في 157 دولة، حيث يقوم كل فرد من المواطنين والمقيمين بتقييم مستوى المعيشة داخل الدولة ومدى الرضا عنه، وقد استطاعت دولة الإمارات أن تتصدر الدول العربية جميعا في هذا الاستطلاع، حيث بلغ متوسط نتائج الإجابات 8.3 نقطة من 10 نقاط، وهذه أعلى النتائج على مستوى العالم، و أظهرت النتائج أيضاً أن كبار السن الذين تجاوز أعمارهم 55 عام هم الأكثر سعادة.