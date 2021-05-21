نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحب الدانة وفرصة للمشاركة من بنك الخليج للفوز بمبلغ 100,000 دينار كويتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سحب الدانة، تم تدشين إعلان من خلال بنك الخليج إن الفرصة الأخيرة المتاحة للمشتركة في سحب “حساب الدانة” الربع سنوي الثالث للعام الحالي هو 30 يونيو القادم والموافق يوم الأربعاء لفرصة الربح بجائزة مالية قدرها 100,000 دينار كويتي، وقد أفاد أنه سوف يجري سحب الربع سنوي يوم 14 أكتوبر 2021 بحضور كلاً من ممثل من وزارة التجارة، وممثل من وزارة الصناعة، وممثل من شركة Ernst & Young.

ويقدم حساب الدانة في بنك الخليج الكثير من المكافأت لعملاء البنك تيمناً منه على ثقة العميل للعميل وادخارهم للبنك، ولا سيما يقدم البنك سحوبات سنوية فقط ولكن أعتاد على تقديم سحوبات شهرية لفوز عشرة فائزين وقيمة الجائزة 10.000 دينار كويتي، بالإضافة الي 1,500,000 دينار كويتي في السحب السنوي الكبير.

وقد دعا المدير العام محمد القحطاني المواطنين والمقيمين داخل دولة الكويت للاستفادة من فرصة السحب، ووجه أنه يوجد مزيد من الوقت لعملاء البنك لبدء إدارة أمورهم المالية بشكل افضل.

مميزات حساب الدانة لفرصة الفوز بسحب الدانة

يوفر بنك الخليج مميزات كثيرة لعملاء حساب الدانة ومن أبرز هذه المميزات:

أولاً، حساب الدانة هو الحساب الفريد في دولة الكويت الذى يعمل على تحويل فرصة الفوز من السنة الماضية للسنة التالية وهذا طبقاً لبرنامج مكافأة العميل لولائهم للبنك

ثانياً، إمكانية إضافة جميع فرص الربح للعملاء الحالين من عام 2020 إلي سحوبات عام 2021.

مميزات ومزايا بنك الخليج

يستطيع العميل استخدام الحساب في أي وقت يعمل البنك على خفض الحد الأدنى لمبلغ فتح الحساب يوفر البنك للعميل بطاقة صرف آلية “ماستركارد” إلكترونية يتيح البنك للعميل مباشرة جميع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت يعمل البنك علي احتساب الفائدة يومياً مع إضافتها إلى الحساب الشهري عدم وجود قيود لعدد مرات السحب، متوفر بالدينار الكويتي نسبة الحد الأدنى ٥٠٠ د. ك للحصول علي الفائدة

كيفية فتح حساب الدانة في بنك الخليج؟

لكي يتمتع العميل للمشاركة في سحوبات الدانة القادمة يجب عليه إتباع التالي:

فتح حساب الدانة بمبلغ قدره ٢٠٠ دينار كويتي وهذا اقل مبلغ

يجب علي العميل تقديم طلب من عبر الخدمة المصرفية ” الإنترنت /الموبيل”

أو التوجه لأقرب فرع من فروع بنك الخليج

هذه الخطوات للعملاء الحالين

أما العملاء الجدد، فيجب عليهم التوجه إلى فرع بنك الخليج

ويستطيع العميل الجديد أخذ موعد بالزيارة من خلال من خلال تطبيق Visit Gulf Bank، والذى يسهل للعميل موعد زيارة البنك.

إيداع أكثر لفرصة ربح اكبر

يتيح البنك للعملاء إمكانية ايداع المبالغ في حساب الدانة بكل يسر، حيث يمكن للعميل إيداع المبالغ المالية عن طريق:

يمكن إيداع المبلغ من خلال خدمة الدفع الذاتية “eBay”

ايداع المبلغ عبر الخدمة المصرفية “الإنترنت /الموبيل”

الإيداع من خلال التوجه لفرع من فروع البنك

يمكن الإيداع من خلال أجهزة الصرف الآلية ATM، واجهزة الصرف التفاعلي ITM

أو الاتصال لمركز خدمة العملاء 1805805

ومن الجدير بالذكر أن حساب الدانة متاح لكلاً من المواطنين الكويتيين والمقيمين بالكويت، ويتعين علي العميل الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد المودع وهو ٢٠٠ د. ك للتأهل تلقائياً لسحوبات الدانة القادمة، وعند انخفاض الرصيد عن ٢٠٠ د. ك سوف يتم خصم مبلغ مالي قدره ٢ د. ك من الحساب علي اساس شهري لحيد ايداع الحد الأدنى للرصيد.

وبالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب ويودعون مبالغ مالية أكثر فيتأهلون تلقائيًا للدخول في سحوبات الدانة خلال العام لربح الجوائز النقدية.