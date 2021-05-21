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خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2021 بالأردن والمستندات المطلوبة للتقديم ، لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الهاشمية الأردنية عن البدء في التقديم للطلاب بالصف الأول الابتدائي للعام 2021، وذلك من خلال الدخول على رابط إلكتروني أتاحته الوزارة ليقوم أولياء الأمور بالتسجيل من خلاله دون الحاجة للخروج من منازلهم والذهاب للمدارس لإتمام عملية التسجيل، تيسيرًا لهم ولإتمام عملية التسجيل بشكل أسرع خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية للتصدي لهذا الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين، وقد قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بتفعيل رابط التسجيل لأولياء الأمور ليقوموا من خلاله بالتقديم لأبنائهم، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه يبدأ تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي من الأردنيين وغير الأردنيين في المدارس الحكومية صباح يوم الاثنين المقبل. خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2021 بالأردن الدخول على الموقع الإلكتروني للتسجيل والذي فعلته وزارة التربية والتعليم الأردنية.

للتسجيل والذي فعلته وزارة التربية والتعليم الأردنية. إدخال إسم ولي الأمر و الرقم السري.

إدخال رقم الهوية الخاصة بولي الأمر.

كتابة رقم القيد المدني.

إدخال رقم الجوال الذي يبدأ بالرقم 926.

إدخال كلمة المرور بشكل صحيح وعمل تأكيد.

الضغط على كلمة تسجيل. المستندات المطلوبة للتقديم لطلاب الصف الاول الابتدائي 2021 بالأردن صورة من شهادة الميلاد الأصلية للطالب.

صورة من بطاقة ولي الأمر.

عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب.

ختم التأمين الصحي على البطاقة الصحية للطالب. خطوات التسجيل لطلبة الصف الأول الابتدائي 2021 الغير أردنيين بالمدارس الحكومية الدخول على الرابط الرسمي الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم الأردنية للتسجيل.

الضغط على مُستخدم جديد.

يتم إدخال جنسية ولي الأمر.

إدخال الرقم المسلسل لولي الأمر و تاريخ الميلاد ورقم الجوال.

إنشاء كلمة مرور والتأكيد عليها.

الضغط على كلمة تسجيل.

يتم الدخول بحساب ولي الأمر الذي تم إنشاؤه.

إدخال الرقم المسلسل لولي الأمر و كلمة المرور التي تم إنشائها ثم تسجيل الدخول.

الضغط على خدمة تسجيل الصف الأول.

الضغط على تقديم طلب جديد.

إدخال جنسية الطالب والرقم المسلسل للطالب ثم الضغط على استرجاع البيانات.

تظهر نافذة خاصة ببيانات الطالب ويتم إدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

الضغط على كلمة التالي.

يتم اختيار نوع المدرسة والمديرية والضغط على زر إدخال.

ستظهر نافذة بها أسماء المدارس مع حالة المقاعد فيها.

يتم اختيار المدرسة التي يرغب الطالب بالالتحاق بها.

التأكيد على اسم المدرسة والضغط على كلمة حجز. يتم دراسة الطلب ويتم إعلان ولي الأمر في حالة تغيير حالة الطلب. الوسوم عمر شويل - جدة خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2021 بالأردن والمستندات المطلوبة للتقديم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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