تردد أون سبورت الجديد 2021 على النايل سات يهم محبي الكرة المستديرة بشكل خاص الدوري المصري، حيث إن قناة أون سبورت أو قناة أون تايم سبورت تقوم بنقل المباريات الهامة والعديد من البطولات، وسوف نتعرض في مقالنا هذا على كافة المعلومات الهامة لتردد القناة وضبطها على جهاز الاستقبال.

تردد أون سبورت 2021

يمكن لمحبي كرة القدم في مختلف أنحاء الوطن العربي مشاهدة المباريات المختلفة، وبشكل خاص مباريات الدوري المصري على قناة أون سبورت، وذلك من خلال تسجيل الترددات من خلال إدخال التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي h.

دقة الجودة: hd.

خطوات تثبيت قناة أون سبورت على أجهزة الاستقبال

يمكن تثبيت قناة أون تايم سبورت على أجهزة الاستقبال المختلفة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

من أجل تثبيت القناة على استقبالها في القنوات التلفزيونية دون الفضاء دون البث الفضائي، يمكن فصل الريسيفر عن شاشة التلفاز.

وتثبيت السلك الخاص باستقبال القنوات الأرضية.

ثم الضغط على زر نقل البث وذلك على قنوات الاستقبال الأرضي من خلال ريموت التحكم.

أما عند الرغبة في تنزيل وتثبيت القناة على البث الفضائي من خلال زر الإعدادات بالريموت.

الضغط على القنوات.

ثم اختيار توليف إعدادات القناة.

ثم الضغط على بحث تلقائي ثم بث رقمي.

فترة قليلة وسوف يتم تثبيت القناة على الجهاز.

قناة أون سبورت من القنوات الرياضية القوية المتاحة على القمر نايل سات.

وتتميز بأن محتواها رياضي مميز عن القنوات الرياضية الأخرى.

وذلك تسبب في جعلها تكتسب المزيد من نسب المشاهدة العالية والجماهيرية الواسعة في مختلف الدول العربية.

كذلك تذيع المباريات الحصرية والتي يتم بثها على القناة فقط دون الحاجة إلى الاشتراكات المالية، وذلك داخل مصر أو خارجها.

كما أنها تقوم ببث المباريات الهامة في الدوري المصري مع نخبة من المعلقين والمحللين.

نبذة عن القناةالمحللين والمعلقين على قناة أون سبورت

أون سبورت لديها العديد من مقدمي البرامج والمحللين والمعلقين والذين من أهمهم:

سيف زاهر.

مدحت شلبي.

المحللين:

فاروق جعفر.

طه إسماعيل.

أيمن يونس.

علي ماهر.

مجدي عبد الغني.

هاني رمزي.

أحمد الشناوي لتحليل أداء الحكام.

حازم إمام.

المعلقين: