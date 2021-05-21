بايدن: سنقدم معونة إنسانية لغزة ونعزز قبة إسرائيل الحديدية

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده ستقدم معونة إنسانية لقطاع غزة، كما ستعزز منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية التي ساعدت على التصدي لصواريخ الفصائل الفلسطينية.
وتحدث بايدن، الخميس، في أعقاب إعلان إسرائيل وحركتي حماس والجهاد، التوصل إلى وقف لإطلاق النار، سيدخل حيز التنفيذ في الثانية من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.
وقال الرئيس الأميركي في تصريحات مقتضبة من البيت الأبيض، إن "اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين يمثل فرصة حقيقية للمضي قدما".
وتابع: "أعتقد أن لدينا فرصة حقيقية لإحراز تقدم، وأنا ملتزم العمل في سبيل ذلك".
كما أشاد بدور مصر في التوصل للاتفاق، حيث أكد أن أجرى اتصالات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والسلطة الفلسطينية.
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